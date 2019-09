Lege rekken bij Delhaize door probleem in magazijn

In de afgelopen jaren kampte Delhaize geregeld met logistieke problemen en lege rekken. Onder meer in 2017 zette dat de financiƫle prestaties van de groep onder druk.

Ontevreden klanten

De oorzaak van de problemen is het magazijn in Ninove, dat Delhaize afgelopen lente in gebruik nam. Het magazijn is volautomatisch. Doordat droge voeding door machines verwerkt wordt, kan Delhaize kosten besparen. In principe, want het magazijn kampt met opstartproblemen.