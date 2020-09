Lego verkoopt meer speelgoed dankzij lockdown

De maker van plastic blokken wist in het eerste halfjaar 14 procent meer speelgoed te verkopen dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet van het bedrijf steeg met 7 procent naar 15,7 miljard Deense kronen (2,1 miljard euro). Het operationeel resultaat kwam 11 procent hoger uit op 3,9 miljard kronen, omgerekend een half miljard euro.

Dankzij de webwinkel krikte Lego zowel de omzet als de winst op in West-Europa, Aziƫ en de Verenigde Staten. Ook de introductie van nieuw speelgoed, zoals Monkie Kid in China, droeg bij aan de groei. Ongeveer 85 procent van alle speelgoed wordt gemaakt in China, maar de vertraging van de productie in dat land zat het bedrijf nauwelijks in de weg.