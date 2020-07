Lembrechts wil sociaal overleg FNG intern voeren

Paul Lembrechts, de CEO van FNG, wil het debat met de vakbonden intern voeren en meent dat hun ultimatum niet bijdraagt tot een serene sfeer bij de modegroep.

De bonden bij de noodlijdende modeketen FNG legden kersvers CEO Paul Lembrechts donderdag via een open brief een ultimatum op. Ze eisen tegen vrijdagavond 'een concreet voorstel van sociaal overleg' voor alle FNG-werknemers en tegen maandagochtend 'ondubbelzinnige toelichtingen over de financiƫle situatie en de status van de bestellingen voor de wintercollecties'.

In een interne mail aan het personeel schrijft Lembrechts vrijdag begrip te hebben voor de onrust bij de medewerkers van FNG. Tegelijkertijd betreurt hij dat de vakbonden het sociaal overleg in de media voeren in plaats van tijdens de voorziene overlegmomenten. 'Dit draagt geenszins bij tot een serene sfeer die in deze woelige tijden meer dan nodig is', klink het.

Respect en vertrouwen

Volgens Lembrechts is het in het belang van alle betrokken partijen dat het sociaal overleg kan plaatsvinden 'in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen'.