Levi Strauss 6,6 miljard dollar waard bij beursgang

Donderdag maakt de Amerikaanse jeansproducent Levi Strauss na 34 jaar weer zijn intrede op de beurs. Voor die heuglijke gebeurtenis maakt de New York Stock Exchange zelfs een uitzondering voor zijn 'no jeans'-dresscode op de handelsvloer. Vandaag worden mensen aangepord om er in Levi's op te draven.

Eerste 'blue jeans' in 1873

De jeansmaker, met basis in San Francisco, heeft diepe wortels. Zo begon de Duitse migrant Levi Strauss in 1853, de periode van de goudkoorts in Californië, een buitenpost voor droge goederen. 20 jaar later ging hij met een klant, de kleermaker Jacob Davis, in zee. Ze hadden het idee opgevat om broeken met klinknagels te versterken, zodat die langer zouden meegaan. Zo ontstond de spijkerbroek, ofwel de eerste 'blue jeans'.