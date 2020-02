Lidl breidt aantal winkels in België verder uit

In 2015 had Lidl de ambitie in vijf jaar tijd vijftig nieuwe winkels te openen. Toen waren er 300 in België, nu 311. Heeft Lidl zijn doel niet bereikt? Colbrandt wijst ook hier op renovaties in bestaande winkels. ‘Er was niet overal de mogelijkheid om op korte termijn een nieuwe winkel te bouwen. Maar sinds begin 2016 zijn 21 filialen geopend in gemeenten of steden waar nog geen Lidl was, en 52 winkels verhuisd of vernieuwd.’