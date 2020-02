Lidl breidt netwerk elektrische laadpalen uit

Lidl zal de palen enkel installeren bij winkels met zonnepanelen. Klanten kunnen er gratis hun wagen of fiets opladen terwijl ze boodschappen doen.

Voor de fietsen komen er lockers met laadpunten. Pasjes of abonnementen zijn niet nodig. Dus ook niet-klanten kunnen gebruik maken van de laadpunten. 'Al is de service in eerste instantie wel bedoeld voor onze klanten', aldus een woordvoerster.