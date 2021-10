Lidl in Nederland stopt per direct met verkoop van sigaretten en tabak

In Nederland stopt supermarktketen Lidl per direct volledig met de verkoop van sigaretten en tabak. Lidl België zegt de optie 'te bekijken'.

De beslissing van de Nederlandse Lidl om op termijn te stoppen met tabaksverkopen dateert uit 2018. Destijds zei de supermarkt dat sigaretten en tabak uiterlijk in 2022 uit alle filialen verdwenen moesten zijn. Uiteindelijk stopt Lidl, dat 440 winkels telt in Nederland, er dus iets vroeger mee dan gedacht.

'Alle filialen die we in de afgelopen jaren hebben geopend, zijn rookvrij. De afbouw in de overige filialen is voorspoedig verlopen. Dat gaf ons de kans onze ambitie om geen sigaretten en tabak meer te verkopen eerder te realiseren', legt een woordvoerster uit.