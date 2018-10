Lidl levert boodschappen met fiets aan huis in Gent

'Met dit initiatief willen we families en studenten in Gent helpen tijd te winnen. Door onze drukke levensstijl is het immers niet altijd eenvoudig om tussendoor de boodschappen nog ergens ingepland te krijgen. Daarom bieden we onze verse producten voor de Gentenaars nu ook online en aan dezelfde prijzen als in de winkel aan', zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt.