Lidl werft 500 nieuwe werknemers aan

Lidl opent dan ook al jaren nieuwe winkels. In 2018 had de keten 300 Belgische verkooppunten. Dat zijn er intussen 318. Tegen einde 2020 komen er vier gloednieuwe winkels bij, in onder andere Mechelen en Sint-Niklaas.

Vervangen

Daarnaast neemt Lidl 19 bestaande winkels grondig onder handen. Ze worden grondig gerenoveerd, helemaal heropgebouwd of ze verhuizen. De winkels zullen ook groter worden dan het verkooppunt dat ze vervangen. Daardoor is meer personeel nodig.

Mede dankzij de nieuwe winkels wordt Lidl een steeds belangrijkere speler in België. Ook tijdens de coronacrisis ging de Duitse groep er in België op vooruit. Terwijl Colruyt, Carrefour en Aldi er in het derde kwartaal volgens het onderzoeksbureau Nielsen qua marktaandeel op achteruit gingen, won Lidl meer dan 0,60 basispunten. Het marktaandeel schommelt nu rond 7,3 procent. Lidl was de snelste groeier. Het deed het beter dan de andere groeiers Albert Heijn en Delhaize.