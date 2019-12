Limburger wil 'eerste Belgische websupermarkt' lanceren

De Belgische ondernemer Stijn Martens wil de strijd met Colruyt en co aangaan door de eerste Belgische online supermarkt te lanceren. 'Ik weet niet of het haalbaar is, maar ik wil een Belgisch antwoord bieden op buitenlandse initiatieven.'

In het buitenland bestaan ze al maar in België nog niet: supermarkten die geen winkels hebben, maar alleen een webshop die producten aan huis levert.

Daar komt verandering in als het aan de Limburger Stijn Martens (39) ligt. 'Ik wil een Belgisch alternatief lanceren voor Picnic (een Nederlandse websupermarkt, red.). Belgen shoppen nu bij Nederlandse bedrijven zoals Bol.com en Albert Heijn. Daar mag een lokaal initiatief tegenover staan.'

Hopr

Het project met de naam Hopr staat in zijn kinderschoenen. 'Begin volgend jaar wil ik een proefproject beginnen in een Belgische stad. Drie elektrische busjes zijn klaar en ik heb al contacten met leveranciers.'

Om het project te betalen, investeert hij zelf. 'Daarnaast zamel ik geld in bij familie en vrienden. Het gaat om een kleinschalige test.'

Martens won recent een wedstrijd van Start it @KBC, een organisatie die start-ups helpt. Maar hun hulp is vooral praktische en niet financieel. Een jaar lang wordt hij begeleid door mentors. 'Dankzij Start it @KBC kom ik in contact met verschillende ondernemers.'

Verlies

Het wordt een grote uitdaging, beseft Martens. 'Ik weet niet of het haalbaar is, maar ik wil het proberen. Ook Picnic is gestart met één wagentje. Nu zijn ze bezig aan een veroveringstocht in Nederland en Duitsland. Twee weken geleden haalden ze 250 miljoen euro op.'

Geen enkele grote supermarkt maakt winst met de thuislevering van boodschappen. De grote ketens doen het omdat ze geen klanten willen verliezen en omdat ze hopen op termijn wel winst te maken door schaalgrootte.

Dat doet ook Martens. Hij wil de producten zelfs gratis thuis leveren, zonder de toeslag die de meeste grote spelers aanrekenen. 'Ik denk dat het mogelijk is om door automatisering en schaalgrootte winst te maken met mijn model.'