Lockdown geeft Ahold Delhaize vleugels

Een omzetgroei van ruim 20 en 10 procent in respectievelijk de Amerikaanse en Europese supermarkten van Ahold Delhaize . En de online verkopen knalden 78 procent hoger - 127 procent in de Verenigde Staten en 64 procent in Europa. Ziedaar de positieve keerzijde van Covid-19 en de lockdown die ons eerst deed hamsteren en vervolgens meer in ons kot deed eten en drinken.