Lockdowns bezorgen Lego recordjaar

De coronapandemie en de bijbehorende wereldwijde lockdowns leggen Lego, dat zowel in Europa, de VS als China actief is, geen windeieren. ‘Meer families spelen en leren samen met Lego-blokjes. We zien meer volwassenen dan ooit die van onze uitdagender sets genieten’, zei Christiansen bij de cijfers van de eerste jaarhelft. 'Ik ben ervan overtuigd dat we in 2021 kunnen doorgroeien. Onze groei is duurzaam.'