LolaLiza opnieuw winstgevend in 2019

LolaLiza is in handen van de Brusselse familie Appelstein.

In 2019 maakte de Belgische modeketen LolaLiza geen operationeel verlies meer. Maar voor het tweede jaar op rij voerde het een waardevermindering door. In 2020 zal de winstgevendheid weer afnemen.

LolaLiza, de kledingwinkelketen van de Brusselse familie Appelstein, heeft 2019 afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van 2,8 miljoen euro. Dat is goed nieuws, want in het jaar voordien was dat resultaat nog 2,9 miljoen euro negatief.

2,5 miljoen Waardevermindering In 2019 voerde LolaLiza een waardevermindering door van 2,5 miljoen euro.

De omzet van de 110 winkels in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg lag vorig jaar net onder 100 miljoen euro. Dat is stabiel ten opzichte van 2018.

CEO Joachim Rubin zegt dat de winstgevendheid verbeterde omdat zijn keten sneller op de bal speelde. Hij scherpte de interne processen aan, waardoor een kledingstuk minder dan zes weken nodig heeft om van de tekentafel naar de winkel te gaan. Zo kan het bedrijf snel reageren op nieuwe modetrends.

E-commerce

Toch is het nog te vroeg voor een echte hoera-sfeer voor de keten die sinds 2017 verlies maakt. Ze kreeg het de laatste jaren moeilijker door de opkomst van e-commerce. Ook goedkope spelers als H&M en Primark maken het LolaLiza lastig.

Vorig jaar stond onderaan de rekening een rood cijfer. LolaLiza maakte 2,5 miljoen euro nettoverlies. Dat was wel een verbetering tegenover de 18 miljoen euro verlies van in 2018.

Waardevermindering

Dat verlies was te wijten aan een waardevermindering van 'enkele miljoenen euro's' die LolaLiza toen doorvoerde. Ook in 2019 voerde het bedrijf een waardevermindering door van 2,5 miljoen euro.

110 Winkels LolaLiza heeft 110 winkels in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg.

'Een niet-beursgenoteerd bedrijf als het onze moet om de zoveel jaar een fictieve waarde op zichzelf plakken', zei Rubin daar een jaar geleden over. 'En het is nu eenmaal zo dat de omstandigheden in onze sector vijf jaar geleden veel beter waren dan vandaag.'

Het bedrijf maakte vorig jaar ook kosten door twee winkels te sluiten en één nieuwe winkel te openen. 'Die kosten zijn nodig om in 2020 rendabeler te worden', klinkt het in een persbericht.