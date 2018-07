Lotus Bakeries koopt Britse peuterkoekjes

De Lembeekse koekjesbakker Lotus Bakeries neemt met Kiddylicious een derde producent van gezonde tussendoortjes over in het VK.

Kiddylicious maakt koekjes en tussendoortjes voor baby's en peuters en zet zichzelf in de markt als het gezondere alternatief in die markt. Met succes, want volgens Lotus Bakeries is Kiddylicious het snelst groeiende merk in dit segment in het VK. De netto-omzet van Kiddylicous wordt voor dit jaar geschat op 21 miljoen Britse pond, omgerekend zo'n 23,6 miljoen euro. De Oost-Vlaamse groep betaalt twee keer die omzet voor 2018 om Kiddylicous binnen te halen, en legt dus iets meer dan 47 miljoen euro op tafel.