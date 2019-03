Louboutin daagt Amazon voor Brusselse rechter

Louboutin wordt in de zaak verdedigd door de Belgische merkenrechtspecialist Thierry Van Innis (Van Innis & Delarue). Hij argumenteert dat de Amerikaanse e-commercereus zich schuldig maakt aan actieve marketing van nagemaakte goederen.

Daarmee gaat hij een stap verder dan gebruikelijk is in dergelijke rechtszaken. Meestal worden e-commerceplatformen als Amazon alleen aangeklaagd voor het hosten van illegale inhoud. In dat geval krijgen ze alleen een waarschuwing dat ze die inhoud moeten verwijderen.