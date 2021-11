Lu, Milka en Oreo uit Colruyt-rekken door prijzenruzie

Tientallen producten van populaire merken als Lu, Milka en Oreo verdwijnen uit de rekken bij Colruyt. De supermarktgroep en de Amerikaanse voedingsmultinational Mondelez raken het niet eens over de inkoopprijzen voor 2022.

Côte d'Or-choco, Leo-repen en Toblerone-chocolade. Allemaal verdwijnen ze uit de rekken van Colruyt , of ze zijn er al uit verdwenen. De supermarktketen en de voedingsreus Mondelez - de eigenaar van de snoepmerken - zijn verwikkeld in een conflict over nieuwe inkoopprijzen. In totaal zijn er bij de webshop Collect & Go minstens 27 producten van merken als Lu, Milka en Oreo niet meer te koop. Ook in de winkels zijn er lege schappen.

We blijven constructief overleggen met Mondelez en zijn ervan overtuigd dat we tot een overeenkomst gaan komen. Woordvoerder Colruyt

'Dit voorval kadert in de jaarlijkse commerciële onderhandelingen', zegt een woordvoerder van Colruyt. 'We blijven constructief overleggen en zijn ervan overtuigd dat we tot een overeenkomst komen. Dit is dus van tijdelijke aard.'

Waarschijnlijk speelt de kostenexplosie waarmee supermarktleveranciers te kampen hebben een rol. Voedingsproducenten zagen hun grondstoffenkosten in de voorbije maanden met tientallen procenten stijgen. Ook energie en transport kosten aanzienlijk meer sinds de economie deels heropleeft na corona.

Escaleren

Die stijgende kosten willen de leveranciers doorrekenen aan de supermarkten. Ze eisen prijsstijgingen van 5, 10 of zelfs meer procent tijdens de onderhandelingen over de aankooptarieven voor 2022. Die vinden naar jaarlijkse gewoonte in het najaar plaats.

Dit jaar verlopen de onderhandelingen extra stroef. De supermarkten gaan niet zonder meer akkoord met de forse voorgestelde prijsstijgingen. Als de fabrikant en de supermarkt het niet eens raken, escaleert de situatie en verdwijnen producten uit de winkelrekken. Zo zetten beide partijen elkaar onder druk om toe te geven.

Haperende Tsjeschische fabriek

Vooral Colruyt, dat marktleider is en zijn klanten de laagste prijs belooft, speelt het spel hard. Enkele weken geleden verzeilde Colruyt al in een prijzenconflicht met de Italiaanse voedingsgroep Ferrero. Sindsdien verkoopt Colruyt geen kleine potten Nutella meer. Er is nog steeds geen akkoord tussen beide bedrijven.

Er zijn ook tekorten aan Cha-Cha en Pim's, maar dat heeft te maken met productieproblemen.