Luxegigant LVMH vermindert wat vaart in derde kwartaal

LVMH, de Franse wereldmarktleider in luxe met merken als Louis Vuitton en Christian Dior, profiteerde dit jaar al fors van een boomende vraag naar luxeproducten. Intussen is die drang naar glamour iets kleiner, leert de derdekwartaalupdate.

Al kan je niet stellen dat LVMH een echte zomerdip achter de rug heeft. Tussen begin juli en eind september boekte het concern rond de Franse luxepaus Bernard Arnault een omzet van 15,5 miljard euro. Dat is 15 procent meer dan wat LVMH kon voorleggen over het derde kwartaal van 2020. De omzet ligt ook 11 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2019, toen nog geen sprake was van de coronapandemie.

De groeicijfers lagen ook grotendeels in lijn met wat analisten hadden gepronostikeerd. Uit het derdekwartaalrapport, waarmee LVMH het nieuwe cijferseizoen in Europa heeft afgetrapt, valt wel af te leiden dat de Franse luxegroep een iets lager groeiritme aanhoudt dan voordien.

Aanval van luxehonger

In de eerste helft van het jaar kon LVMH beresterke resultaten voorleggen. Toen boekte de Moët & Chandon-moeder 28,7 miljard euro omzet, 56 procent meer dan in de eerste helft van 2020. Die explosieve groei was te danken aan een globale aanval van luxehonger nadat overheden de coronamaatregelen waren beginnen te versoepelen. Na maanden van lockdowns wilden mensen weer geld uitgeven en toen de winkels weer open mochten, gaf dat ook de verkoop van luxeproducten een stevige duw in de rug.

Dat was goed te zien in Fashion & Leather Goods, de grootste afdeling van LVMH met Louis Vuitton als uithangbord. In het tweede kwartaal ging de omzet in die divisie maal twee, over de volledige eerste jaarhelft bedroeg de stijging 81 procent. In het derde kwartaal steeg de omzet 'maar' met 24 procent, al was dat grotendeels in lijn met wat analisten hadden verwacht.

Stoomwals op de beurs

Ook de andere divisies bleven groeien. De wijnafdeling profiteerde van een groeiende vraag in Europa en de VS en boekte een 10 procent hogere omzet in het derde kwartaal. De parfumtak tekende een groei met 19 procent op, bij de horlogepoot was dat 18 procent. In een persbericht zegt LVMH dat het er alle vertrouwen in heeft dat het dat groeiritme kan aanhouden.