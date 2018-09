Luxemerk Richemont heeft dan toch CEO nodig

Twee jaar geleden schafte Johann Rupert, de voorzitter van de raad van bestuur en grootaandeelhouder van horlogemaker Richemont , de rol van CEO af. 'Het bedrijf is te groot om door één persoon bestuurd te worden', luidde de redenering toen. Rupert koos voor een strategie waarbij de managers van de divisies voortaan apart rapporteerden aan de raad van bestuur.

Meer nog, het was 'oneerlijk' dat één persoon verantwoordelijk zou zijn voor de hele portefeuille van Richemont. Het bedrijf is bekend van luxemerken als Cartier en Van Cleef & Arpels en is op de Zwitserse beurs meer dan 30 miljard euro waard.