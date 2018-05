Luxewebshop CarréCouture van familie Van Gansewinkel failliet

CarréCouture, een Belgische webwinkel die luxemode verkoopt, is failliet. ‘Soms werd dagenlang niets verkocht.’ De sponsor, de Nederlandse afvalfamilie Van Gansewinkel, wil een doorstart maken.

Veel geld, een ijzersterk businessplan en een vingervlug werktempo. Zonder die elementen is een webshop gedoemd om te mislukken. Dat maakt de ondergang van CarréCouture duidelijk.

Er was geen omzet die naam waardig. Kris Van den Berghe Curator

Dat Belgische bedrijf begon in juni vorig jaar online luxekleding te verkopen. Die werd niet uit eigen magazijnen naar klanten gestuurd, maar uit aangesloten onafhankelijke modeboetieks. In ruil voor extra klanten moesten de boetiekuitbaters 27 procent van de verkoopprijs doorstorten aan CarréCouture.

Oprichters Nathalie en Jeroen Pompen gingen een erg ambitieuze uitdaging aan: de Britse luxemodeverkoper Farfetch uitdagen. Die ‘Zalando van de luxemode’ overheerst de Europese online haute-coutureverkoop.

Met hun plannen overtuigden broer en zus Pompen de Nederlandse zakenfamilie Van Gansewinkel, bekend van het gelijknamige voormalige afvalbedrijf. De Nederlanders kochten via hun familieholding De Raekt 25 procent van de aandelen en zorgden voor het nodige geld.

Doorstart

Maar begin dit jaar draaide ze de kraan dicht, waardoor twee weken geleden het faillissement volgde. De Nederlandse ondernemers werken nu aan een doorstart met Isabelle Dumortier van het modelabel The Tutu Shop. Zij heeft twee winkels in Antwerpen en zet sterk in op onlineverkoop.

85% Farfetch In Duitsland heeft 85 procent van de boetieks zich exclusief aan CarréCouture's grote concurrent Farfetch gebonden.

Het nieuwe CarréCouture moet een oplossing vinden voor het prangendste probleem van zijn voorganger: er waren amper klanten. ‘Soms werd er dagenlang geen enkel artikel verkocht’, zegt een van de medewerkers die De Tijd contacteerde.

Hoeveel omzet het bedrijf boekte, is niet duidelijk. De curator heeft het over een omzet ‘die naam niet waardig’. Volgens ex-CEO Nathalie Pompen bedroeg de omzet tussen juni vorig jaar en begin deze maand ‘meer dan 500.000 euro, maar minder dan 1 miljoen euro’.

Dat is veel te weinig. ‘Voor zo’n bedrijf zijn ettelijke miljoenen euro’s omzet nodig en die waren er niet’, zegt Paul Wehrens, de CEO van De Raekt. Ter vergelijking: Farfetch boekt meer dan 170 miljoen euro omzet.

Vertraging

Nog voor CarréCouture van start ging waren er problemen. ‘We hadden veel vertraging met de lancering’, zegt Pompen. ‘De voorbereidingen hebben meer dan 9 maanden geduurd omdat de ontwikkeling van het webplatform te lang duurde. Al die tijd waren er kosten, maar geen inkomsten.’

Nadien slaagde de ondernemers er niet in om voldoende kleding op hun website te plaatsen. In totaal wist het bedrijf 47 onafhankelijke boetieks te laten aansluiten, maar van amper 27 zaken verscheen er daadwerkelijk kleding online.

Het probleem is dat heel wat modehandelaars al onderdak hadden gevonden bij grote concurrent Farfetch. ‘Heel wat handelaars wilden daardoor niet in zee gaan met CarréCouture’, zegt een ex-medewerker. ‘Via dat platform liep de verkoop goed, dus sloten ze zich uit loyauteit niet aan bij ons.’

De situatie werd nog nijpender toen Farfetch zijn partnerboetieks verplichtte om een exclusieve samenwerking aan te gaan. In Duitsland heeft 85 procent van de boetieks zich exclusief aan Farfetch gebonden. ‘Dat is niet wettelijk en daarom hebben we een klacht ingediend bij de Europese Commissie’, zegt Pompen. ‘Een uitspraak volgt eind deze maand, maar dat is te laat.’

Fouten

Bovendien liep de samenwerking met de boetieks die wel bij CarréCouture aansloten niet vlot. ‘Handelaars moesten hun kleding naar ons opsturen zodat ze kon worden gefotografeerd’, zegt een ex-personeelslid. ‘Daardoor was die een week lang weg uit de winkel en kon ze dus niet worden verkocht.’

Dat gebeurt ook bij Farfetch. Maar wie in zee gaat met Farfetch ziet de verkoop doorgaans wel fel stijgen. ‘Dat was bij onze klanten zeker niet het geval.’

De medewerkers die we spraken maken dezelfde analyse: het bedrijf is te snel uit de startblokken geschoten zonder een voldoende robuust plan te hebben en het bedrijf ging te traag vooruit omdat er fouten werden gemaakt.

‘We konden bijvoorbeeld de website zelf niet aanpassen. Dat moest gebeuren via de ontwikkelaar, waardoor het weken duurde voor iets veranderde’, zegt een ex-werknemer. Geregeld werkte de site niet. Pompen erkent de problemen. ‘We waren aan het overwegen om een nieuwe siteontwikkelaar onder de arm te nemen.’