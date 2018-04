M/V van de dag | Casper Meijer

De man die Blokker moest redden kampte mogelijk met gebrek aan ervaring en te weinig vrijheid.

De familie Blokker moet met de handen in het haar gezeten hebben toen ze eind 2015 Casper Meijer vroeg het familieconcern uit het slop te trekken. Meijer was de eerste CEO sinds het ontstaan van Blokker in 1896 die van buiten de familie kwam.

Retailexperts waren het erover eens dat een buitenstaander veel eerder aan het hoofd had moeten komen. Maar pater familias Jaap Blokker leidde het bedrijf met ijzeren hand, waardoor geschikte opvolgers elders hun geluk gingen beproeven. Jaap en zijn broer Albert stelden uiteindelijk hun neef Roland Palmer aan, een man zonder retail- of managementervaring.

Sex and the City

Het moest grondig fout gaan voor de broers inzagen dat een buitenstaander soelaas kon bieden. Eind 2015 zat het retailconcern, dat behalve de Blokker-winkels onder meer de ketens Maxi Toys en Marktkramer omvat, aan de grond. De winkels waren verouderd en moesten dringend vernieuwd worden, de concurrentie van de budgetketen Action was moordend en een e-commercestrategie was onbestaande.

Ondanks de reclame met de ‘Sex and the City’-actrice Sarah Jessica Parker in de hoofdrol maakte de groep in 2016 180 miljoen euro verlies op een omzet van 2 miljard euro. Dit jaar wordt het nog erger, waarschuwde Meijer in februari. Concrete cijfers zijn er nog niet.

Schermvullende weergave Action, de grootste concurrent van Blokker. ©ANP

Critici werpen op dat Meijer niet tegen de taak opgewassen was. De 53-jarige Nijmegenaar is een ‘foodman’ in hart en nieren, die vele jaren bij Unilever en Albert Heijn (Ahold Delhaize) op de teller heeft staan, maar niets van huishoudspullen kent. Voor hij bij Blokker aan de slag ging, werkte hij voor Morrisons, de vierde grootste supermarktketen in het Verenigd Koninkrijk. Daar was hij group trading director, een topfunctie, maar geen CEO.

Daar staat tegenover dat de man een pak internationale ervaring heeft. Hij kende zijn grootste concurrent van toen hij voor Ahold in de VS werkte. De voormalige AH-directeur Sander Van der Laan werd op hetzelfde moment CEO van Action als Meijer die van Blokker werd. Beide ketens verkopen bijna identieke producten, alleen is Action een pak goedkoper.

Herpositionering

Bovendien was Meijer bij Morrisons betrokken bij een grootschalige herpositionering, precies wat Blokker nodig had. In zijn eerste jaar bij Blokker Holding sloeg hij meteen aan het verkopen: de speelgoedketens Bart Smit en Intertoys gingen eruit, net als de interieurketen Leenbakker. Dit jaar gingen ook Big Bazar en Xenos de deur uit.

Ook van Blokker sloot Meijer 150 Nederlandse winkels. 2.000 mensen verloren hun baan. In België werd amper nog geïnvesteerd. De voorbije jaren kondigde het concern drie grote vernieuwingsplannen aan, maar geen enkel werd op grote schaal uitgerold. 80 van de 182 Belgische winkels gingen dicht.

Uit het persbericht blijkt dat Meijer zelf opstapt, op basis van ‘uiteenlopende verwachtingen van de aandeelhouders, de raad van bestuur en Meijer zelf over de snelheid van de veranderingen en de onderliggende financiële resultaten’. Het lijkt erop dat de gesloten familiecultuur van de Blokkers hardnekkiger is dan verwacht.