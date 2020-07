MP3-man op veroveringstocht in Duitsland

De webshop Coolblue trekt naar Duitsland. Het bedrijf van ondernemer Pieter Zwart (43) begon 20 jaar geleden als mp3man.nl en boekt intussen 1,5 miljard euro omzet.

'Vor 23:59 Uhr bestellt, morgen geliefert.' Vanaf nu verkondigt de Nederlandse ondernemer Pieter Zwart zijn boodschap ook in het Duits. Zijn webwinkel Coolblue verkoopt voortaan ook elektronica in en rond de Duitse stad Düsseldorf. Het is duidelijk dat de webwinkel binnenkort ook andere Duitse steden wil voorzien van 'Waschmaschinen' en 'Khülschränke'. Het voorlopig beperkte Duitse productaanbod zal waarschijnlijk snel uitbreiden.

Al jaren is het de droom van de 43-jarige Zwart om actief te worden buiten thuisland Nederland en België, waar Coolblue sinds 2007 actief is. 'We zijn nog maar in twee van de 192 landen van de wereld actief', zei Zwart in 2015. De uitbreiding naar Franstalig België in 2017 leek de generale repetitie van een uitrol naar Frankrijk.

Zanger

Na ruim twintig jaar is en blijft de excentrieke Zwart - die als kind leraar of zanger wou worden - hét gezicht van zijn geesteskind. Hij is er CEO, of 'beginbaas' zoals hij zichzelf liever noemt. Zijn woordvoerders zijn 'praatjesmakers'. In elk interview zegt hij dat zijn enige doel is klanten blij te maken, zodat zelfs iemand die dat niet gelooft begint te twijfelen.

In 2015 liet hij in een gelekte mail uitschijnen dat hij zijn bedrijf zou verkopen. Even later zei hij in een video dat Sinterklaas het zou overnemen voor 1 miljard pepernoten.

Zwart, die bedrijfskunde heeft gestudeerd, weet hoe hij de schijnwerpers op zijn bedrijf moet gericht krijgen. In de aanloop naar de eindejaarsfeesten van 2015 liet hij een interne mail lekken waarin hij liet uitschijnen dat hij zijn bedrijf zou verkopen. Even later legde hij in een video uit dat dat klopte. Sinterklaas zou Coolblue overnemen voor 1 miljard pepernoten.

De gave om op te vallen beheerste Zwart al in 1999, toen hij met twee vrienden 750 euro samenlegde in een studentenkot in Rotterdam. Met het startkapitaal lanceerde het drietal mp3man.nl, een webwinkel die mp3-spelers verkocht. Vandaag linkt de url nog steeds door naar het mp3-aanbod van Coolblue.

Freesmachines

Zwart en co. voegden andere producten toe aan hun aanbod. Dat deden ze niet enkel onder het merk Coolblue maar ook met aparte webwinkels, die daardoor makkelijk te vinden waren via zoekmachines. Pas in 2016 liet Zwart zijn tientallen webwinkels - van staafmixershop.be tot Freesmachineshop.nl - opgaan in het merk Coolblue dat na 15 jaar gebruik als een klok klonk.

Ook nadien bleef het bedrijf groeien. Vorig jaar steeg de omzet met 10 procent naar 1,5 miljard euro. België was goed voor een kwart daarvan.

Weinig winst

De nettowinst van de hele groep ligt aan de lage kant. Vorig jaar ging het om 15,2 miljoen euro. 'We investeren volop in onze groei', pareren Zwart en zijn 'praatjesmakers'.

Coolblue groeit nog in een stevig tempo en opende intussen ook een tiental stenen winkels, maar de jaren van explosieve groei zijn kennelijk voorbij. In 2017 nam de omzet nog met 40 procent toe. Door nieuwe markten aan te boren kan Coolblue zijn groeitempo weer omhoog halen.

Om te blijven groeien kan Zwart rekenen op advies en financiële steun van HAL. Dat investeringsfonds, dat ook investeerde in de brillenketen Pearle, kocht in 2016 een minderheidsbelang. Dat liep een jaar geleden op tot 49 procent, toen HAL en Zwart de aandelen van de twee andere oprichters overkochten.