Marcel Boekhoorn, de rijke flamboyante redder van Hema

De volkse miljardair werpt zich op als redder van de oer-Hollandse winkelgroep Hema. Maar wat hij ermee wil, is onduidelijk.

De Hema weer wakker kussen: de Nederlandse miljardair Marcel Boekhoorn maakt het zich allesbehalve makkelijk door het ingedommelde en met schulden beladen warenhuis over te nemen. Maar de meeste Nederlanders zien de match wel zitten. Ergens past Hema ook wel bij de 58-jarige zakenman: oer-Hollands, volks en beroemd. Laat dat net de redenen zijn waarom veel mensen boven de Moerdijk wel houden van Boekhoorn.

Nouveau riche uit de provincie. Volks en vermogend. Miljardair, een knappe vriendin en twee beroemde exen, sponsor van zijn schoonzoon die in de formule 1 racete. Hij heeft een jacht van 52 meter die, Hollandser kan bijna niet, is vernoemd naar zijn dochters, door de eerste letters van hun voornamen samen te voegen.

De Deniki, vernoemd naar Denise, Nicole en Kim, dobbert door de Middellandse Zee - al kunnen mensen de boot ook huren, voor 165.000 euro per week in het laagseizoen. Deniki is van ongeveer dezelfde lulligheid als de naam van zijn eerste vennootschap: Bowolar. Dat was een afkorting voor ‘Boekhoorn wordt lachend rijk’.

Volkse imago

Het is alsof hij als niet-universitair daarmee zijn volkse imago cultiveert. Boekhoorn is de man van de glimlach en een biertje. Hij houdt van voetbal. Niet van Ajax, PSV of Feyenoord, maar van het Nijmeegse N.E.C., wat allerminst een handreiking is naar succes.

Over Boekhoorn, die kantoor houdt boven het apenverblijf in zijn dierentuin, Ouwehands Dierenpark, gaat het verhaal dat als je hem naait voor minder dan een miljoen, hij je lachend uitnodigt voor een borrel. Dan wil hij weten hoe je hem dat hebt geflikt. Boven een miljoen krijg je een batterij advocaten op je nek.

Toen het zakenblad Quote in 2011 een rijkenlijst publiceerde, was de reactie van Boekhoorn: ‘Ik sta toch wel hoger dan de koningin?’ Zijn vermogen werd dat jaar geschat op 1,2 miljard euro. Want dankzij de verkoop van zijn telecombedrijf Telfort werd hij gekatapulteerd naar de categorie superrijken. Hij verkocht het bedrijf aan KPN en hield daar honderden miljoenen aan over. Daardoor kreeg hij ook het aureool van succes.

De andere kant is minder bekend. Zijn eerste stap was een minderheidsbelang in de winkelketen Naïf Mode. Dat ging teloor in een faillissement. Dat noopte hem tot een handelwijze die hij zelf ooit de Wet van Boekhoorn noemde.

McGregor

Eenvoudig gezegd komt dat erop neer dat hij alleen bedrijven koopt waarmee hij marktleider kan worden. Boekhoorn investeerde in Spyker, het autobedrijf van Victor Muller waarvan de koers implodeerde. Hij stak geld in het modemerk McGregor, dat failliet ging. Hij moest een verlies nemen op een belang in Telegraaf Media Groep. Naar verluidt moest hij in de crisis fors afboeken op kantoren: het zou gaan om honderden miljoenen.

Maar voor de buitenwereld is hij bovenal de geslaagde zakenman die nu en dan op voorpagina’s staat. Want tegenover de miskleunen staan succesverhalen: de High Tech Campus in Eindhoven is van hem, net als de dierentuin in Rhenen met - net als het Pairi Daiza van Eric Domb en Marc Coucke - panda’s.

Hoewel Hema volgens veel experts ook zomaar zou kunnen verdwijnen, is zijn investering allerminst filantropisch van opzet.

Boekhoorn is deeltijds filantroop - hij sponsorde onder meer een koffietafelboek over stammen die op het punt staan te verdwijnen. Maar hoewel Hema volgens veel experts ook zomaar zou kunnen verdwijnen, is zijn investering allerminst filantropisch van opzet.

Wat Boekhoorn met Hema wil, is onduidelijk. Tekenend: op de persconferentie in Amsterdam, waar hij zelf aanwezig was, mochten journalisten geen vragen stellen. Grootste onthulling: Boekhoorn zei dat hij eerder al een bod had gedaan op Hema. Direct na de persconferentie was hij alweer vertrokken.