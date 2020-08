Marks & Spencer schrapt 7.000 jobs

De Britse winkelketen Marks and Spencer schrapt de komende drie maanden 7.000 banen. Door de coronapandemie krijgt de keten een pak minder mensen over de vloer.

De groep stelt wereldwijd meer dan 80.000 mensen te werk. In een persbericht klinkt het dat de inperking van het personeelsbestand vooral op een vrijwillige basis zal gebeuren, of via pensionering.

De winkelketen wil zich aanpassen aan de veranderende gewoontes van de consument en de nadruk leggen op de onlineactiviteiten.

Het gaat vooral om banen bij de winkels in het Verenigd Koninkrijk en bij het kaderpersoneel, aldus Marks and Spencer. De keten wil ook banen scheppen in de onlineverkoop. Volgens algemeen directeur Steve Rowe moeten de operaties in de winkels en de directiestructuren soepeler worden.