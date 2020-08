Maxi Toys komt in Franse handen

De Franse speelgoedwinkelketen King Houet neemt het noodlijdende Belgische Maxi Toys over. 826 van de 1.200 werknemers behouden hun job.

Drie maanden nadat Maxi Toys bescherming tegen zijn schuldeisers had gevraagd, heeft de Belgische speelgoedwinkelketen een overnemer gevonden. Het gaat om zijn Franse sectorgenoot King Jouet. Die is in handen van de familie Gueydon en boekt 250 miljoen euro omzet. Er werken 1.000 mensen.

Door Maxi Toys over te nemen wordt het Franse bedrijf een pak groter. Maxi Toys is goed voor 200 miljoen euro omzet en 1.200 werknemers.

Merk blijft bestaan

400 miljoen Omzet De nieuwe groep zal goed zijn voor 400 miljoen euro omzet.

Die laatsten maken wel niet allemaal de overstap naar de Franse groep. King Jouet neemt twee derde van de winkels over. 826 medewerkers blijven aan boord. De nieuwe groep zal goed zijn voor 400 miljoen euro omzet.

Voorlopig doen de Fransen geen grote ingrepen. Het merk Maxi Toys blijft bestaan. De directie blijft aan de slag en ook het Belgische hoofdkantoor en magazijn blijven open.

Grillig parcours

Maxi Toys kwam in acute problemen door de coronacrisis. In de eerste zes weken van de lockdown daalde de omzet 96 procent.

Bovendien ging het al langer slecht met het bedrijf. Dat kwam doordat Maxi Toys de voorbije jaren een grillig parcours aflegde. Maxi Toys was lang in handen van de Nederlandse Blokker-groep, maar die verkocht het bedrijf in januari 2019 aan het Portugese investeringsfonds Green Swan.

Dat beloofde noodzakelijke investeringen te doen en kwam die belofte niet na. Daardoor kon de keten onvoldoende speelgoed kopen voor het najaar van 2019, met daarin de cruciale feestdagen. Maxi Toys had maar 70 procent van het speelgoed in stock dat het nodig had.