Mayerline-CEO Mimi Lamote: 'Ik ben geen zelfverzekerde baas. Nooit geweest.'

Ze kwam heel jong aan de top te staan en legde vervolgens een grillig parcours af. Van C&A via E-5 Mode en Ziekenhuis Netwerk Antwerpen naar Beaulieu. Vandaag leidt Mimi Lamote het Brusselse kledingmerk Mayerline. ‘Als je werkt, beteken je iets. Als je thuiszit, lijk je wel minderwaardig. Het is afschuwelijk, maar het is zo.’

‘Is deze plek niet uniek?’ Mimi Lamote (54), de CEO van het Brusselse modemerk Mayerline, zet haar fiets in het maisveld en helpt ons de plooistoeltjes uit te klappen aan de rand van de zandweg. We leggen het hout in de vuurschaal en halen de wijn uit de koelbox. Het uitzicht vanop de glooiende heuvelrug die afzinkt naar de dorpskern van Tielrode, is prachtig. ‘Bij helder weer kan je zelfs het Atomium zien.’

De vuurkorf Gesprekken bij valavond die tot zonsopgang kunnen duren. Met Mimi Lamote, de CEO van het modemerk Mayerline, poken we het vuur in het Waasland, op een bedreigde heuvelrug.

We zitten op een van de hoogste punten van het Waasland, met een weids panorama op de Durme- en Scheldevallei. ‘Ik kom hier regelmatig wandelen en joggen’, zegt Lamote. ‘Hier vlakbij ligt een natuurgebied van 12 hectare met drie oude kleiputten, zo’n 30 meter boven de zeespiegel en gevuld met het zuiverste water. Je vindt er een grote variëteit aan planten, padden, kikkers en salamanders.’

Maar dat stukje paradijs, waar ze op een boogscheut vandaan woont, is bedreigd. De West-Vlaamse projectontwikkelaar Matexi wil op de top van de helling 116 woningen neerpoten. Tegen die plannen rees zo veel protest van de bevolking dat het schepencollege van de fusiegemeente Temse weigerde een verkavelingsvergunning uit te reiken.

‘Ik steun het verzet’, zegt Lamote. ‘Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Al noem ik dit geen onrecht, maar eerder een gebrek aan visie. Als ik met zoiets word geconfronteerd, wil ik zo rationeel mogelijk actie voeren. We wonen hier sinds 2006. In Temse is veel leegstand. Pak dát aan, maak er een mooi stadje van en laat dit waardevolle landschap onaangeroerd.’

Lamote is een pionier. Ze verwierf naam en faam als jonge topvrouw van de Belgische afdeling van de kledingketen C&A. Daarmee was ze een van de eerste vrouwelijke managers die, ogenschijnlijk moeiteloos, door het glazen plafond stootte. Maar in werkelijkheid was haar ratrace naar de top een bewogen parcours, met veel pieken en dalen. Vandaag is de dag dat ze daar onverbloemd en ongeremd over wil praten.

Als CEO van Mayerline werkt u opnieuw in de kledingsector. Back to the roots?

Mimi Lamote: ‘Ik zal eerlijk zijn. Retail is echt plezant, omdat het zo’n dynamische en competitieve sector is. Ik vind het gevoel terug dat ik had in de tijd van C&A. Maar het is ook een ongelooflijk moeilijke sector. Dat vind ik niet erg, ik ben het gewend om te vechten. Maar in mijn vorige job, bij Beaulieu, heb ik gezien wat allemaal mogelijk is in een industriële omgeving. Je neemt een veel langere aanloop, maar als je het goed aanpakt, kan je er ongelooflijke dingen realiseren. Ik was graag langer gebleven, omdat ik ook een keer zo’n groei- en leerproces wil meemaken.’

‘Dus is het nu van ‘joepie, ik zit weer in de retail’? Nee. Maar het is een zalige job met een product dat ik leuk vind in een sector waar ik van hou.’

Mayerline staat volgens zijn mission statement voor ‘elegante en stijlvolle kledij voor de pittige vrouw die al heel wat watertjes heeft doorzwommen en goed weet wat ze wil’. Bent u zo’n vrouw?

Lamote: (lacht) ‘Ja, dat ben ik. En ik zie voor ons een enorm potentieel in de markt. Mayerline was een beetje het merk voor de oudere vrouwen geworden, senioren van 75 en ouder. Niet dat wij voor die mensen geen kleding meer willen maken. Integendeel, we willen ze graag houden. Maar als wij als merk en als bedrijf alleen op die doelgroep focussen, weet je dat je business alleen maar kleiner zal worden.’

Waarom? Is die door de vergrijzing niet net aan het groeien?

Lamote: ‘Nee. Vanaf hun 75ste gaan mensen minder kopen en consumeren. Vrouwen die een dagje ouder worden, zijn niet meer zo geïnteresseerd in de vernieuwing van hun garderobe. Begrijpelijk. De sociale activiteiten waarvoor ze zich moeten opkleden verminderen, het grootste deel van hun uitgaven gaat naar gezondheidskosten. Die doelgroep begint dus weer te sparen. Dus als je daarop focust, zit je< op een smeltende ijsberg.’

Eigenlijk moet u dus niet alleen het merk heruitvinden, maar ook een nieuwe doelgroep vinden?

Lamote: ‘We brengen Mayerline terug naar wat het altijd is geweest: een merk voor de ervaren vrouw. Ik heb mijn moeder nog geweten als klant. Ze kwam me geregeld bezoeken toen ik in Antwerpen studeerde, om te controleren of ik wel goed blokte, en maakte dan van de gelegenheid gebruik om in de winkel van Mayerline een jurk te gaan kopen. Ze was toen begin vijftig.’

‘Wij zetten het merk nu weer op de positie waar het zat: de jongere doelgroep van 40- en 50-plus. En dat met de voordelen en de knowhow van een merk dat al zestig jaar bestaat. Die neus voor mooie stoffen en kwaliteit zit echt in het DNA van ons bedrijf.’

Haar verkooptalent en marketingdrive borrelen spontaan op, ook al zit ze op een krukje naar de einder te staren, zonnebril op de neus en haren in de wind. Het verbaast niet dat Bart en Ann Claes, de JBC-eigenaars die ook Mayerline controleren, in Lamote de ideale figuur zagen voor de turnaround. Is die intussen trouwens al in de cijfers te zien? ‘Niet in die mate dat de eigenaars het zouden willen. (lacht) Maar in onze 46 winkels zie ik de gemiddelde leeftijd van de klanten wel al zakken. En hun bereidheid om zowel onze winkels als de website te bezoeken - ‘bricks én clicks’, zoals dat heet - is veel groter dan ik had verwacht.’

Hebt u nu iets van Mayerline aan?

Lamote: ‘Uiteraard. Ik draag een casual chic satijnen pantalon met een lichte blouse in oosterse print van ons zustermerk Améline. Daarmee richten we ons op een jonger publiek dan dat van Mayerline. Maar beide collecties hebben wel eenzelfde doelgroep: stijlvolle, elegante dames. Améline is iets gedurfder, vlotter en pittiger, Mayerline is klassieker en tijdlozer. Voor beide merken is de slogan: ‘Dare to look perfect.’ Mij zal je niet snel in een gescheurde jeans zien. Daar voel ik me niet lekker bij.’

Even terug naar uw blitzstart. Hoe kijkt u vandaag terug op uw benoeming tot CEO van C&A Belux?

Mimi Lamote Mimi Lamote (54) is geboren in Oostende. Ze studeerde economie aan de Universiteit Antwerpen. Ze was amper 35 toen ze CEO werd van de Belgische afdeling van de kledingketen C&A. Daarna volgde een grillig parcours, als topvrouw bij E5-Mode, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, de optiekketen Grandvision en de textielgroep Beaulieu. Vorig jaar werd ze CEO van Mayerline. Het modemerk van de Limburgse familie Claes, de eigenaars van kledingketen JBC, telt 46 winkels in België, draaide in 2016 39 miljoen euro omzet en telt 270 werknemers. Lamote was ook een tijd bestuurder bij Belgacom (nu Proximus) en Kinepolis. Ze is getrouwd met Peter Otten, managing partner van het pr-bureau Ketchum.

Lamote: (denkt na) ‘Och, was ik een man geweest, dan had ik nooit zo in de schijnwerpers gestaan. Ik was toen heel jong voor zo’n functie, amper 35. En ik was een vrouw. In die tijd was dat nog een zeldzaamheid, zeker bij C&A. De familie Brenninkmeijer had nog nooit een vrouw op een directiestoel gehad.’

Waarom heeft ze u op die stoel gezet?

Lamote: ‘Ik was al enkele jaren districtsmanager bij de groep en had het geluk dat ik op kosten van de werkgever een master in retailmanagement mocht volgen aan de businessschool TIAS in Tilburg. Het ging toen niet goed met C&A en in mijn eindwerk onderzocht ik hoe je het merk weer een plaats kon geven op de retailmarkt. Blijkbaar had dat de aandacht getrokken van Lucas Brenninkmeijer, toen de wereldwijde CEO van het concern, want hij woonde de proclamatie bij.’

‘Een maand eerder had ik hem nog op bezoek gehad in een van mijn winkels in Woluwe, en daar had ik nare herinneringen aan. C&A is een winkelgroep met Duitse wortels, de ontvangst was dus erg formeel. We stonden op een rij om hem te verwelkomen: vier mannelijke stafleden en ik. Lucas riep het rijtje af, gaf iedereen een hand, maar mij zag hij niet staan. Ik was geschokt. En diezelfde man liet enkele weken na mijn proclamatie weten dat hij me wilde zien. ‘Ik lig eruit’, dacht ik.’

‘Met een klein hartje ging ik naar dat gesprek. Lucas zei: ‘Ik heb je eindwerk gelezen. Nou, doe het maar, hè. Ik maak je algemeen manager van de Belux.’ Ik was verbouwereerd, en vroeg of ik er even over mocht nadenken. Maar ik wist dat het ja of ja was. Eigenlijk was het fantastisch wat hij me aanbood, een echte springplank. Het was januari 2000. Ik ben direct begonnen.’

Hoe reageerden buitenstaanders op zo’n jonge vrouw aan de top?

Lamote: ‘Het was soms schrijnend! In zo’n functie word je op nogal wat events gevraagd. Een Belgische grootbank - nee, ik noem geen naam - nodigde ons uit op de Grote Markt van Brussel voor de jaarlijkse Ommegang-stoet. Mijn man en ik werden ontvangen door de topman van de bank, die prompt tegen mijn man begon over C&A. Ik stond erbij en keek ernaar.’ (lacht) Mijn man liet het gesprek beleefd kabbelen, tot de bankier hem iets vroeg over de cijfers. ‘Tja,’ zei mijn man, ‘daarvoor zal je toch bij mijn vrouw moeten zijn. Zij is de managing director.’ Dat is zo’n moment waar je achteraf enorm veel plezier aan beleeft, omdat het tekenend is voor die tijd. Amper 18 jaar geleden. Er is gelukkig veel veranderd.’

Hoe voelde het om te worden opgevoerd als het nieuwe rolmodel?

Als CEO de verantwoordelijkheid dragen. Ik heb er slapeloze nachten van gehad. Het sloopte me zowel fysiek als mentaal. Mimi Lamote CEO Mayerline

Lamote: ‘Niet leuk. Als je wordt geïnterviewd of op tv komt, besef je dat er veel ogen op jou gericht zijn. Zeker alle ogen van het bedrijf waarvoor je werkt. Elk woord wordt gewikt en gewogen. Ik vond dat erg stresserend. Na een tijd probeerde ik die publieke optredens zo veel mogelijk af te houden. Toen besefte ik ook nog niet dat ik een rolmodel kon zijn voor anderen. Nu wel, en zeg ik aan jonge vrouwen die op het podium worden gevraagd: ‘Vooral doen!’’

Was u erop voorbereid?

Lamote: ‘Amper. Ik was te gefocust op de turnaround bij C&A. Net op dat moment sloten ze in Engeland van de ene op de andere dag alle winkels. Er werkten toen 1.400 mensen in België en Lucas Brenninkmeijer had me letterlijk gezegd: ‘Voor mij zijn jullie een klein land. Als het niet lukt, doen we de boel dicht.’ Dat woog op mij. Verschrikkelijk. Ik heb er slapeloze nachten van gehad. Ik voelde me verantwoordelijk voor al die mensen.’

‘Als CEO de eindverantwoordelijkheid dragen, dat sloopt je fysiek en mentaal. Ik wist wel, net zoals nu bij Mayerline, dat het ging lukken. Maar ik moest de tijd krijgen om alle neuzen in dezelfde richting te zetten. C&A was een schip dat steeds dieper dreigde te zinken, de mensen moesten er opnieuw in gaan geloven.’

U was op een bepaald moment zelfs kandidaat-Manager van het Jaar.

Lamote: ‘Ja, naast Jef Colruyt en Marc Coucke. Zulke grote namen, zulke straffe ondernemers! Ik moest als jonge, onervaren vrouw nog alles bewijzen. Die nominatie was dus erg voorbarig. Maar voor C&A was het natuurlijk tof. Het heeft geholpen weer wat drive in de Belux-afdeling te krijgen. Maar ook dat voelde ik weer aan als een extra last op mijn schouders.’ (lacht)

Had u mensen op wie u kon terugvallen?

Migraine is een ernstige ziekte. Je wil niet weten hoeveel last ik ervan heb gehad. Mimi Lamote CEO Mayerline

Lamote: ‘Ja. Om te beginnen kan ik goed met mijn man praten over zulke kwesties. (Peter Otten is managing partner bij het pr-bureau Ketchum, red.) En ik had bij C&A een zalig team. Ik vind van mezelf niet dat ik de zelfverzekerde CEO ben. Nooit geweest. Vroeger vond ik die onzekerheid een zwakte, nu vind ik ze een sterkte. Je moet je kwetsbaar durven op te stellen.’

‘In mijn team waren er mensen die wisten dat ik bang was en er niet van kon slapen. Ik vertelde hun dat. En als je dan dankzij die mensen voelt dat er een vangnet is, durf je ook sneller te springen. C&A was zeker geen bikkelharde omgeving waar we elkaar naar het leven stonden.’

De wind steekt op. Uit de vuurkorf spatten vonken in het rond. ‘Hé, wat doen we als het hier in brand vliegt?’, vraagt Lamote. We zetten de stoelen verder van het vuur.

Lamote vertelt hoe ze in 2004 C&A verliet voor SCF, toen de beursgenoteerde holding boven E5-Mode. Maar daar kwam al snel ruis op de lijn met de familie. Ze bleef amper anderhalf jaar. Na een sabbatical van enkele maanden trok ze naar Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA), waar het niet klikte met de bonden. Uiteindelijk stapte ze in 2009 via een headhunter over naar de Nederlandse optiekketen Grandvision - hier bekend van Pearle - waar ze twee jaar bleef, om dan langere tijd uit de schijnwerpers te verdwijnen.

Zat u op een doodlopend spoor?

Lamote: ‘Nee, dat niet. Maar al die jobwissels hadden veel energie gevergd. Mijn zelfvertrouwen had een knauw gekregen. Ik voelde me dodelijk vermoeid.’

‘Bij C&A gaf ik volle gas, net zoals bij E5-Mode. Ik was enkele keren diep in het rood gegaan. Ik dacht: ‘Ik doe dit nu allemaal om een onderneming en haar aandeelhouders rijker, sterker en winstgevender te maken. Maar ik ben veertig. Misschien is het tijd om een substantiële maatschappelijke bijdrage te leveren.’’

‘Dus trok ik naar ZNA, een van de grootste zorginstellingen van het land, om die te helpen uitbouwen tot de meest klantvriendelijke. Maar dat was moeilijk. Als bedrijfsmanager kwam ik tussen de artsen terecht. Die hadden zoiets van: ‘Waarom moet die zoveel worden betaald als ze toch geen levens redt?’ Ik werd van meet af aan niet als een gelijke beschouwd, laat staan als iemand aan de top van de organisatie.’

‘En bij Grandvision, waar ik blij was de dynamiek en het snelle schakelen van de retail terug te vinden, vertrok na een jaar de CEO die me had binnengehaald. Er kwam een reshuffle aan de top.’

Wat ook opvalt: na C&A en E5-Mode was u geen CEO meer.

Lamote: ‘Inderdaad, maar dat vond ik niet erg. Ik heb het nooit als een stap terug gezien. Voor mij is het essentieel dat ik kan groeien in wat en wie ik ben, dat ik iets kan leren van de mensen rond mij. Ik heb toen ook meegewerkt aan een boek dat het taboe rond demotie, het omlaag tuimelen van de bedrijfsladder, wil doorbreken. Ik ben ervan overtuigd dat een stap terug bijna altijd een stap vooruit betekent. Misschien niet in de hiërarchie, maar wel als gelukkiger mens.’

U ging toen ook studeren en begon met Eugenius een eigen coaching- en consultancybedrijf.

Lamote: ‘Eerlijk gezegd, ik zit niet graag thuis niets te doen. Dan voel ik me nutteloos. Ik weet wel, die hele ratrace naar de top, dat is allemaal zo vergankelijk. Today you’re a hero, tomorrow you’re nothing. Maar ik voelde me ook letterlijk niets. En ik beteken graag iets. Ik heb geen kinderen voor wie ik iets zinvols kan betekenen. Ik merk dat zelfs mijn man anders is tegenover mij als ik thuis ben. Mijn werk is dus voor een deel een surrogaat. Het is erg om te zeggen, maar als je werkt, lijkt je mening zwaarder te wegen. Alsof mensen het oordeel van iemand die thuis zit als minderwaardig beschouwen. Het is afschuwelijk, maar het is zo.’

Ook bij Beaulieu stopte het verhaal voortijdig door een CEO-wissel. Denkt u dan niet: ‘Verdorie, ik kom altijd bij de verkeerde bedrijven terecht?’

Wel of niet de top bereiken. Ach, het is allemaal zo vergankelijk. Ik heb geen kinderen om voor te zorgen. Mijn werk is dus voor een deel een surrogaat. Mimi Lamote CEO Mayerline

Lamote: ‘Nee. Ik heb ooit een cursus gevolgd aan de Antwerp Management School: The Next Generation Leadership. Dat was een eyeopener. Een docent zei: ‘Wat veel managers verkeerd doen, is zo sterk focussen op hun doel dat ze de weg ernaartoe uit het oog verliezen’. Toen dacht ik: ‘It’s all about the journey.’ Ik heb bij Beaulieu een heel mooie weg afgelegd. Als de eigenaar dan beslist dat de functie van marketingdirecteur eindigt, dan is dat zo. Ik had een goed contact met de familiale aandeelhouder Francis De Clerck, maar finaal was het wel zijn bedrijf.’

Een mens zou voor minder alleen nog zijn eigen baas willen zijn.

Lamote: ‘Ooit wil ik graag een eigen onderneming hebben, ja. Niet zozeer een start-up, want dat vergt veel van je. Liever maak ik iets dat al bestaat groter. Maar je moet op zo’n bedrijf botsen. Wat op je weg komt, is niet louter toeval, denk ik. Ik ben erg katholiek opgevoed. Ik zeg niet dat er ergens een God is die de weg voor mij uitstippelt, maar ik ben er wel van overtuigd dat er een reden is voor veel dingen. Als ik een jaar eerder bij Beaulieu was gestopt, was ik wellicht nooit bij Mayerline terechtgekomen.’

De wind gaat weer liggen, de duisternis valt in. Boven de kerktoren van Tielrode wordt een volle maan zichtbaar. ‘Als die blinkt, slaap je slecht. Die volkswijsheid lijkt alvast te kloppen’, grapt Lamote.

Al geeft ze toe dat er nog redenen zijn waarom ze moeilijk slaapt. ‘Ik vaar nog altijd op adrenaline en wilskracht als er iets moet gebeuren of een deadline moet worden gehaald. Dan gaan er zoveel zaken door mijn hoofd dat ik moeilijk slaap en liever opsta om te mailen of te werken. Niet verstandig.’

Lamote bekent dat ze al jaren migrainepatiënt is. ‘Ik heb er nog altijd last van, hoewel veel minder dan vroeger. Maar ik heb het jarenlang angstvallig verborgen gehouden.’

U spreekt moeiteloos over demotie en relativeert de ratrace naar de top, maar over migraine zweeg u?

Lamote: ‘Migraine is een ernstige ziekte. Je wil niet weten hoeveel last ik ervan heb gehad. ’s Morgens opstaan, in de loop van de dag een vorm van misselijkheid achter je ogen voelen opkomen, je kracht voelen wegvloeien. Mijn hoofdpijn werd vaak getriggerd door sigarettenrook, fel licht of scherpe geuren. Soms tot acht keer per maand.’

‘Als ik migraine heb, duw ik hard op de zijkant van mijn voorhoofd, in die mate dat ik tijdens vergaderingen mijn huid haast kapotduw. ’s Nachts draag ik vaak mijn zonnebril als ik op de snelweg rijd, omdat de straatlichten pijn doen aan mijn ogen. Het is al gebeurd dat ik op de pechstrook stond, wat niet mag, en dat de politie het stuur overnam om me naar huis te begeleiden. Of dat ik misselijk was, geblokkeerd zat in de file en moest overgeven. Vreselijk.’

Helpt het dan niet om er met collega’s over te spreken?

Waar je vroeger het ‘old boys network’ had, krijg je nu de ‘girls clubs’. Mimi Lamote CEO Mayerline

Lamote: ‘Vroeger niet. Uit angst. Ik was inkoper bij C&A en reisde vaak naar Azië. De druk in zo’n vliegtuig, twaalf uur lang, was nefast. Ik arriveerde in Hongkong en moest meteen aan de slag. ‘Flauwekul, die hoofdpijn’, zei mijn mannelijke collega. Wat doe je dan als vrouw? Doorbijten en laten zien wat je waard bent.’

‘Je kan moeilijk zeggen: ‘We zijn hier nu in Hongkong, ik ga even in mijn hotelkamer rusten’. Want dan kon mijn collega zeggen: ‘Wat heeft het voor zin die vrouw nog mee te nemen. Ze is altijd ziek.’ Je geeft dus extra gas, wordt nog vermoeider en komt in een vicieuze cirkel. Dat was geen fysieke vorm van seksisme, maar wel een psychische.’

Wanneer bent u zich gaan outen?

Lamote: ‘Bij ZNA, omdat we daar in een medische omgeving zaten. De dokters herkenden de symptomen.’

‘Bij Mayerline maak ik het bespreekbaar. Als je CEO bent, kan je al wat meer zeggen. Al blijft het een taboe. Zeker bij mensen - vaak ook mannen - die na een migraineaanval voor de volharding kiezen. Ik was vroeger net zo. ‘Niet te veel trunten’, zei mijn vader. Je wordt zo opgevoed, hè.’ (lacht)

Is het vandaag gemakkelijker voor een vrouw om zich in het bedrijfsleven te profileren en de top te bereiken?

Lamote: ‘Ja. Het verschil met toen ik bij C&A begon, is gigantisch. Het zelfbewustzijn bij vrouwen is veel sterker nu. Ik was gisteren op de proclamatie van de Antwerp Management School. Ze hebben me daar gevraagd voorzitter te worden van de alumni en ik vond het geweldig daar zoveel vrouwen te zien. Je ziet en voelt de power van die meisjes. Die willen iets ondernemen. Knap.’

‘Er zijn ook veel meer netwerkplatformen - zoals Women on Board of Stella P, een rekruteringskantoor voor vrouwelijke bestuurders - die de talenten van vrouwen in kaart brengen. Waar je vroeger het ‘old boys network’ had, krijg je nu de ‘girls clubs’. (lacht) Je voelt dat die vrouwelijke rolmodellen werken. Ik kan dat alleen maar toejuichen.’

Kunt u nog genieten van het leven na het werk?

Lamote: ‘In de zomer van 2006 zijn we van Mortsel naar hier verhuisd. We hebben toen enorm veel energie gestoken in de verbouwing van een oude fermette. Het uitzicht is fantastisch. Vanuit ons huis kunnen we de paarden zien lopen en kom ik tot rust bij het observeren van de kippen en de machokuren van onze hanen. (lacht) Ik durf nu meer te genieten en aan mezelf te denken in plaats van continu dingen te ‘moeten’ doen voor anderen. Een negen op tien hoeft niet meer, met een zeven op tien kan ik best tevreden zijn. Ik heb geleerd geluk te zoeken in mijn eigen keuzes en dat ook bewust te appreciëren.’