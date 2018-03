McDonald's en Burger King troeven elkaar af met nieuwe restaurants

De fastfoodketens McDonald’s, Quick en Burger King openen de komende vijf jaar samen 80 nieuwe restaurants in België. ‘Daarmee zullen ze frituren, gourmetburgerketens én zichzelf pijn doen.’

Vandaag heeft de Amerikaanse hamburgerketen McDonald’s tachtig restaurants in België. Daar komen in de komende vijf jaar veertig nieuwe zaken bij, kondigt het bedrijf aan. ‘Daarmee creëren we 2.000 nieuwe jobs.’

De ambitieuze plannen van McDonald’s komen er een half jaar nadat Burger Brands Belgium - het moederbedrijf van Quick en Burger King - aankondigde dat het zijn 92 restaurants zal uitbreiden met veertig nieuwe. Als de plannen van McDonald’s en Burger Brands volledig uitgevoerd worden, zal België over enkele jaren de helft meer hamburgerzaken hebben dan vandaag.

Vaker op restaurant

De vraag rijst of de Belg daar wel zit op te wachten. De ketens zeggen van wel. ‘België is in West-Europa het land dat ten opzichte van de totale bevolking de minste McDonaldsen heeft’, zegt woordvoerder Kristel Muls. ‘In Nederland zijn er meer dan 260 zaken en in Frankrijk meer dan 1.400.’

Eenzelfde geluid bij Quick en Burger King. ‘Wist u dat wie aan de kust woont helemaal naar Brugge moet rijden om bij Quick te eten?’ vraagt CEO Kevin Derycke. ‘Mensen gaan steeds vaker op restaurant eten en daar spelen wij op in door meer restaurants te openen.’

Vorig jaar kregen de Belgische restaurants inderdaad 4 procent meer bezoekers over de vloer, blijkt uit een onderzoek bij 1.200 Belgen door het onderzoeksbureau Foodservice Alliance. Maar die groei kwam niet van de fastfoodketens, die 4 procent minder volk over de vloer kregen.

Onder druk

‘Al drie jaar zien we dat ketens als McDonald’s en Quick onder druk staan’, zegt Gert Laurijssen van Foodservice Alliance. ‘Er is de concurrentie met de klassieke frituur, maar de laatste jaren staan fastfoodketens extra onder druk van fastcasual-restaurants.’ Dat zijn zaken die de nadruk leggen op de kwaliteit van hun hamburgers, pizza of frieten en ze verkopen in een hip jasje. De bekende keten Ellis Gourmet Burger is maar een voorbeeld.

McDonald’s probeerde klanten te winnen met goedkope hamburgers, maar die strategie werkt niet meer. Gert Laurijssen CEO Foodservice Alliance

In eerste instantie reageerden de fastfoodketens op de nieuwe trend door uit te pakken met lage prijzen. De ‘Euro-deals’ van McDonald’s werden populair bij spaarzame klanten. ‘De strategie van lage prijzen importeerde McDonald’s uit zijn Amerikaanse thuismarkt, waar fast casual al jaren in opmars is. Quick pakte ook uit met goedkope burgers’, zegt Laurijssen.

‘Maar de prijsgevoelige klanten die ze daarmee lokken waren weinig loyaal en ze zorgden voor weinig omzet en winst. De ketens kunnen nu dus maar op één manier reageren op de grotere concurrentie: meer restaurants openen en zo marktaandeel inpalmen. Als Quick en Burger King tientallen restaurants openen dan moet McDonald’s volgen.’

Moeilijk te kopiëren

Van de grote uitbreidingsplannen dreigen de 4.600 Belgische frituren en gourmetburerzaken de gevolgen te dragen. ‘Al een tijdje pakken McDonald’s en Quick uit met hun eigen gourmetburgers’, zegt Marc Waelbers van het horeca-adviesbureau Foodproof. ‘Als ze op dat elan doorgaan, kunnen ze daarmee gourmetburgerzaken onder druk zetten.’

Schermvullende weergave Fastcasual-restaurants zoals Ellis Gourmet Burger zorgen voor extra concurrentie, met hun kwalitatievere hamburgers en hun hippe stijl. ©Thomas De Boever

Andere experts zijn minder overtuigd dat McDonald’s en Quick klanten kunnen wegsnoepen bij gourmetketens door zelf meer kwalitatieve gerechten te serveren. ‘De fastfoodketens kunnen de gourmetgerechten wel overnemen, maar de beleving en de hipheid van die fastcasual-zaken is moeilijker te kopiëren voor een multinational. Hun concept moet overal ter wereld hetzelfde zijn’, zegt Laurijssen.

Volgens hem worden de fastfoodketens zélf het grootste slachtoffer van hun expansiedrang. ‘Ketens als Pizza Hut en Domino’s Pizza zullen de gevolgen dragen, maar ook McDonald’s, Burger King en Quick zélf. Als hun nieuwe zaken onvoldoende nieuwe klanten lokken, komen hun winstmarges onder druk te staan. In elk restaurant moet genoeg personeel staan. Als het offensief te weinig succes kent, zullen de kosten per winkel stijgen.’

Nieuwe Burger Kings

De expansieplannen tonen aan dat de komst van Burger King de markt onder druk zet. Een jaar geleden kwam de van oorsprong Amerikaanse keten naar België. Toen kocht het investeringsfonds Kharis Capital de Belgische Quick-restaurants.

Als hun nieuwe zaken onvoldoende nieuwe klanten lokken, komen de winstmarges van McDonald's en Burger King onder druk te staan. Gert Laurijssen CEO Foodservice Alliance

Aangezien Kharis in vele Europese landen de hoofdfranchisenemer is van Burger King leek het erop dat de 92 Quick-restaurants zouden worden vervangen door Burger Kings. Maar uiteindelijk koos Kharis’ vehikel Burger Brands Belgium ervoor om beide ketens te behouden. Een tiental Quicks wordt omgebouwd tot Burger Kings, maar de keten wordt vooral op de kaart gezet door nieuwe restaurants te openen.