McGregor en Gaastra (nogmaals) failliet

Met het faillissement van de zeven laatste winkels van Gaastra en McGregor, lijkt het nu definitief over and out voor de kledingketens.

Zelfs een feniks neemt zijn hoedje af voor het tempo waarin de Nederlandse kledingketens McGregor en Gaastra in de afgelopen jaren failliet gingen en weer uit hun as verrezen. Maar nu de laatste Belgische winkels de deuren sluiten, lijkt het definitief over and out.

Het Gentse bedrijf Fashion Matters, dat de laatste Belgische winkels uitbaatte, is definitief failliet verklaard. De 25 personeelsleden verliezen hun job, schrijft het vakblad Retailnews.

De zeven winkels werden in mei overgenomen door de West-Vlaamse taximagnaat Andy Verbauwhede, die ze kocht uit een van de faillissementen van de ketens.

Focussen op winkels

De ondernemer verbaasde met de boodschap dat hij in een wereld waarin e-commerce steeds belangrijker wordt, alleen te focussen op stenen winkels. 'Ik geloof niet in een wereld zonder fysieke winkels', zei hij. 'Kijk naar webshop Coolblue, die opent gewone winkels. Zalando is dan weer nog lang niet rendabel (Zalando maakt wel degelijk winst, red.), en ziet de helft van de bestellingen terugkeren. Dat kost veel geld.'

25 Jobs 25 mensen verliezen hun job.

Toen in oktober duidelijk werd dat McGregor en Gaastra in Nederland definitief geschiedenis werden, besloot Verbauwhede ook andere merken aan te bieden in zijn winkels. Die zou hij ook een andere naam geven.