Medi-Market strijkt neer in België

Het Belgische Medi-Market strijkt nu ook neer in het Noord-Franse Roncq, net over de Belgische grens, en heeft ook plannen in Spanje.

Na Italië verovert CEO en oprichter Yvan Verougstraete nu ook Frankrijk met zijn snelgroeiende Medi-Market, een supermarkt die allerlei gezondheidsproducten verkoopt. ‘Belgische bedrijven zijn soms te voorzichtig en durven niet altijd naar het buitenland te trekken.’

De internationale expansiedrift van Medi-Market, de Belgische keten van supermarkten met gezondheidsproducten (parafarmacie), houdt aan. Nadat hij in februari al de vier winkels van zijn Italiaanse branchegenoot Parashop heeft overgenomen, strijkt CEO en oprichter Yvan Verougstraete neer in Frankrijk. Hij opent zijn eerste Medi-Market in het Noord-Franse Roncq, in het shoppingcentrum Auchan, net over de Belgische grens.

‘Onze strategie is simpel: als petit Belges is het eten of gegeten worden’, legt Verougstraete uit, die de voorbije jaren met Medi-Market groeide als kool. Hij opende zijn eersteling eind 2014 in Charleroi, maar pootte er inmiddels al 37 neer in heel België, net als 19 apotheken. ‘De Franse parafarmaciemarkt is erg matuur en concurrentieel, met sterke, oudere spelers. We willen niet wachten tot de Fransen de grens oversteken om ons in België kapot te concurreren. Belgische bedrijven zijn soms te voorzichtig en durven niet altijd naar het buitenland te trekken. We willen zien of we het gevecht met de Fransen aankunnen op hun thuismarkt.’

Volgens Verougstraete verschijnt Medi-Market, dat volledig in Belgische handen is en dit jaar mikt op een omzet van 135 miljoen euro, goed gewapend aan de start. ‘De Franse parafarmacies concentreren zich op huidcosmetica. Ons aanbod is groter en staat sterker in voedingssupplementen, aromatherapie en natuurlijke geneesmiddelen.’

Tegenkanting

Verougstraete steekt eerst een teen in het Franse water, met één vestiging. ‘We willen ons bewijzen in de zeer competitieve Noord-Franse markt, waar alle grote spelers zitten.’ Medi-Market trekt 700.000 euro uit voor de parfarmacie van 400 vierkante meter in Roncq.

We willen niet wachten tot de Fransen de grens oversteken om ons in België kapot te concurreren. Yvan Verougstraete CEO en oprichter van Medi-Market

Al verliep dat niet zonder slag of stoot. ‘We huren de ruimte van Ceetrus (de vastgoedpoot van de Franse Groupe Auchan, red.). Maar de lokale Auchan-supermarkt, die er al een parafarmacie in zijn winkel heeft, deed er alles aan om te beletten dat wij er de deuren konden openen.’

Het typeert de tegenkanting die Medi-Market al sinds de start voelt als disruptieve nieuwkomer. Het succes van de keten en haar bodemprijzen is het gros van de 4.800 gevestigde Belgische apothekers al langer een doorn in het oog.

Verougstraete gaat er prat op 20 procent goedkoper te zijn dan de concurrentie, zowel voor parafarmacie als voor niet-terugbetaalde geneesmiddelen, zoals Immodium, Dafalgan of Strepsils.

Orde der Apothekers

Hij verwijt apotheken dat ze de maximumprijs hanteren voor niet-terugbetaalde geneesmiddelen en de aanbevolen prijs voor niet-geneesmiddelen. ‘Ze voelen geen stimulans om de prijs te verlagen omdat de wet hen verbiedt reclame te maken’, zegt Verougstraete, die de voorbije jaren meerdere rechtszaken aan zijn broek kreeg van de Orde der Apothekers.

‘Omdat we in België een schok veroorzaakten, probeerden ze ons te kraken. Dat is ze niet gelukt.’ In juni kreeg de Orde een boete van 1 miljoen euro wegens het belemmeren van Medi-Market, maar ze ging in beroep bij het Brusselse Marktenhof.

Vorige week kreeg dezelfde Orde een boete van 225.000 euro van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) voor de beperkingen die ze oplegt aan apothekers, vooral rond reclame voor parafarmaceutische producten maar ook voor kortingen voor dergelijke producten.

‘Een gezonde beslissing’, oordeelt Verougstraete. ‘Ik verwijt de Orde dat ze te veel op de apotheker en te weinig op de patiënt en betaalbare geneesmiddelen focust. Met zijn beslissing garandeert de BMA meer evenwicht.’

Spanje op de radar

Ondertussen blijven Verougstraete en Medi-Market in ons land als een wervelwind door de sector razen. Dit jaar komen er in België en Luxemburg 17 parafarmacies bij, waardoor de teller eind 2019 op 42 staat. Volgend jaar wil Verougstraete er nog eens tien openen.

‘We hebben in onze supermarkten ook al vier schoonheidssalons (gericht op afslanking, epileren en antiverouderingskuren, red.) en willen er volgend jaar nog eens vier openen. Omdat we die diensten goedkoper kunnen maken met behoud van de nodige marges en omdat we kunnen profiteren van de trafiek die er sowieso is in onze supermarkten.’