Meer dan 100 Lidl-winkels dicht door staking

Bij de warenhuisketen Lidl zijn woensdag meer dan honderd van de driehonderd winkels dicht door een staking tegen de aanhoudend hoge werkdruk. Met zestig winkels ligt het zwaartepunt van de actie in Vlaanderen.

Bij de warenhuisketen sluimert al lang een sociaal conflict over de hoge werkdruk. Ook dit voorjaar waren er al acties bij Lidl: toen werden onder meer enkele distributiecentra geblokkeerd.

De acties van woensdag komen er nadat een verzoeningsvergadering eerder deze week was mislukt. De directie wilde niet ingaan op een aantal eisen van het personeel, zeggen de vakbonden. De bonden vroegen een meting van de taken van het personeel over een voldoende lange periode, maar de directie wilde die maar gedurende één week in een beperkt aantal filialen uitvoeren, zegt de BBTK.

'Dit is een waarschuwing aan de directie', zegt afgevaardigde Koen De Punder van de christelijke vakbond ACV Puls. 'Meer dan een derde van de winkels is dicht en als de directie niet snel terug aan tafel komt, kunnen we de actie ook de komende dagen doorzetten.'

'Klanten zijn slachtoffer'

De directie Lidl betreurt de stakingsactie. Ze hoopt snel weer rond de tafel te zitten met de vakbonden om tot een nieuwe cao te komen, want er lag volgens haar een 'constructief voorstel' op die tafel.

'We betreuren het dat de syndicale partners maandag besloten hebben om de vergadering stop te zetten', zegt Lidl-woordvoerster Isabelle Colbrandt. 'Er lag een constructief voorstel op tafel met tal van maatregelen die de werkorganisatie van onze collega's in de winkels verbeteren. Jammer genoeg kiezen de sociale partners ervoor om actie te voeren. Daar zijn onder meer onze klanten het slachtoffer van.'