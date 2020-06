Meer omzet, maar ook meer coronakosten voor Colruyt

De jaarcijfers van Colruyt blijven licht onder de verwachtingen. De winstmarges blijven stabiel ondanks de stijgende winst. 'De kosten stegen door corona en onze concurrenten wonnen klanten, omdat die onze grote winkels vaker meden.'

Wanneer een dodelijk virus uitbreekt dat een economische crisis uitlokt en mensen aan het hamsteren slaan, lijkt Colruyt een voor de hand liggende keuze met zijn bulkproducten aan lage prijzen. Toch was de Belgische, beursgenoteerde supermarktgroep niet de winnaar van de voorbije coronamaanden, blijkt uit de cijfers van het boekjaar dat in maart eindigde. De eerste maand van de crisis zit er nog net in.

Dat onze Colruyt-winkels zo groot zijn, speelde in ons nadeel. Mensen kwamen er minder. Stefaan Vandamme Financieel directeur Colruyt

Tijdens de crisis verloor Colruyt marktaandeel, zegt het bedrijf. De winnaars zijn Delhaize en Carrefour. 'We verloren terrein omdat de overheid mensen aanmoedigde te winkelen in hun buurt', zegt financieel directeur Stefaan Vandamme. 'Buurtwinkels zijn een minder groot onderdeel van onze portefeuille, terwijl dat bij concurrenten anders is. Dat onze Colruyt-winkels zo groot zijn, speelde in ons nadeel. Mensen kwamen er minder omdat ze ervoor bekend staan veel volk te lokken, dat ook lang rondloopt in de winkel.'

Hoewel het boekjaar 2019-2020 maar één coronamaand telt, is het effect te zien. Het jaarmarktaandeel van Colruyt daalde van 32,3 naar 32,2 procent, terwijl de groep in de vorige jaren steevast klanten won.

Met zijn omzet en winstcijfers zette Colruyt - mede door corona - wel stappen vooruit, al lagen beide wat lager dan analisten hadden verwacht. Terwijl de winst steeg, bleven de winstmarges stabiel. De vergelijkbare ebitda-marge was 8,2 procent, die van de ebit 5,3 procent.

'De kosten stegen door corona', zegt Vandamme. 'We moesten meer uitzendkrachten aannemen om onze winkels te bevoorraden. Om dezelfde reden moesten we meer vrachtwagens inzetten. Daarnaast leidden de veiligheidsmaatregelen voor ons personeel en onze klanten tot extra kosten.' Het personeel draagt mondmaskers en winkelkarren worden ontsmet. Colruyt gaf ook 'ondersteuning' aan de zelfstandigen die Spar- en Alvo-supermarkten uitbaten.

Gesloten winkels

Bovendien kwam Colruyt onder druk omdat enkele winkels moesten sluiten. Op 18 maart deden Dreamland, Dreambaby, ZEB en Fiets! op overheidsbevel de deuren dicht. Ook de groothandeltak deed het minder goed toen de horeca dicht moest. Mensen tankten bovendien minder bij DATS. En in Frankrijk duurde het boekjaar twaalf maanden, terwijl dat een jaar eerder 15 maanden duurde.

'Tegelijk zijn we blijven investeren in projecten die ons in de toekomst groei opleveren', zegt Vandamme. 'In volle coronacrisis hebben we een nieuw IT-systeem uitgerold. Enkele winkelopeningen zijn uitgesteld, maar die komen er zeker.'

Onder aan de jaarrekening stijgt de winst opvallend hard. De nettowinst steeg met 12,9 procent naar 431 miljoen. De reden is een eenmalig positief effect van 45 miljoen euro omzet omdat Colruyt zijn energieactiviteiten onderbracht in een nieuwe vennootschap. Zonder dat effect steeg de nettowinst met 8 miljoen euro.

Net als een jaar geleden lagen de winstmarges in de tweede jaarhelft lager dan in de eerste. 'Dat is logisch', zegt Vandamme. 'In de winkelsector spelen seizoenseffecten zoals de feestdagen en de zomer. De twee jaarhelften zijn stabiel in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.'

Dividend

Het bedrijf stelt voor zijn aandeelhouders voor het voorbije boekjaar een hoger dividend uit te keren. Het brutodividend bedraagt 1,35 euro, tegenover 1,31 euro vorig jaar.

De winst per aandeel stijgt omdat de nettowinst stijgt, maar ook omdat er minder aandelen zijn. In de tweede jaarhelft kocht Colruyt voor 109,2 miljoen euro eigen aandelen. In mei 2019 vernietigde het bedrijf 5,5 miljoen aandelen.

Hoe het Colruyt in het huidige boekjaar vergaat, is onduidelijk. Een ding is zeker: corona heeft ook dit jaar grote gevolgen. 'De groep heeft in al haar vestigingen maatregelen getroffen om de gezondheid te beschermen en de werking te verzekeren. De kosten door de maatregelen die na het jaareinde zijn ingevoerd, komen in het boekjaar 2020-2021 tot uiting', zegt de groep. Naar jaarlijkse traditie geeft topman Jef Colruyt een prognose op de aandeelhoudersvergadering in september.