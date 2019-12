Meer winst voor Colruyt ondanks supermarktstrijd

De winst van Colruyt is in de eerste helft van het boekjaar meer gestegen dan wat analisten hadden voorspeld. De winst over het hele boekjaar zal ook stijgen, ondanks de komst van de Nederlandse keten Jumbo.

Alle winstmarges stegen, behalve die van de winst voor belastingen en de nettowinst. ‘Maar dat komt omdat we een jaar geleden een eenmalige opsteker hadden door de verkoop van onze participatie in het windmolenpark Northwester 2. Dat leverde 18 miljoen euro op’, zegt financieel directeur Stefaan Vandamme. ‘Zonder dat eenmalige effect steeg de winst.’

Trekt het nieuwe windmolenbedrijf nadien apart naar de beurs? Dat is nu niet aan de orde, klinkt het.

Voor maart brengt Colruyt zijn aandelen in windmolenbedrijven zoals Parkwind en Eurowatt onder in een nieuw bedrijf, waarvan het de meerderheid controleert. De rest van de aandelen van de nieuwe vennootschap komt in handen van Korys. Dat is het investeringsfonds van de familie Colruyt. Na maart wil Colruyt ook de windenergietak van Eoly onderbengen in de nieuwe vennootschap, die nog geen naam heeft gekregen.

Dat doet vermoeden dat de concurrentie minder hard was dan het jaar voordien. Hoe minder korting de concurrenten geven, hoe minder Colruyt in zijn marges moet snijden om zijn klanten de beloofde laagste prijs te geven.

De groep blijft vaag als het over felheid van de concurrentie gaat. Er was ‘sterke concurrentie’, maar een ‘wisselende promodruk’, luidt het persbericht. CFO Vandamme wil niet vergelijken met vorig jaar.

Colruyt herhaalt de belofte die het in september op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering deed: op het einde van het boekjaar in maart zal de groep de nettowinst van vorig jaar - 372 miljoen euro - licht overschrijden. Zonder eenmalige effecten, voegt de keten eraan toe. De operatie met de energietak zal de groep eenmalig zo’n 47 miljoen euro opleveren.

De tweede jaarhelft is spannend. Een maand geleden opende de Nederlandse keten Jumbo haar eerste Belgische winkel. Vandaag zijn er al drie in België, volgend jaar komen er tien tot vijftien bij. In zijn winkels in de buurt moest Colruyt ‘enkele tientallen prijzen’ verlagen. De Nederlanders zeiden in de voorbije weken dat hun Belgische winkels de verwachtingen overtroffen, maar harde bewijzen in de vorm van cijfers gaven ze niet.