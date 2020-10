Mega World zoekt bescherming tegen schuldeisers

Amper acht maanden nadat overnemer Dirk Bron de Belgische Blokker-winkels omdoopte tot Mega World moet de keten al bescherming vragen tegen zijn schuldeisers. 'Ik vrees dat we in de finale fase voor het einde zijn aanbeland', klinkt het bij een vakbondsbron.

De Nederlandse ondernemer Dirk Bron, die de 123 Belgische Blokker-winkels midden februari overnam, kondigde maandag op een ondernemingsraad aan dat Mega World de WCO-procedure heeft aangevraagd voor de ondernemingsrechtbank van Mechelen. Die moet het bedrijf beschermen tegen zijn schuldeisers.

Welke gevolgen die beslissing heeft voor het personeel is nog niet duidelijk. Mega World telt 670 werknemers 'Volgende week maandag is een onderhoud gepland met de directie,' zegt Eric Vuchelen van de liberale bond ACLVB. 'Momenteel zijn alle winkels nog geopend. Al lijkt het nieuws dat de bescherming tegen schuldeisers wordt aangevraagd vooral in Walloniƫ een bittere pil om te slikken.' Vuchelen sluit niet uit dat daar later nog acties volgen.

Achterstallige huurgelden

Dat Mega World bescherming tegen zijn schuldeisers vraagt, komt niet als een complete verrassing. 'De voorbije weken deden al geruchten de ronde over achterstallige huurgelden. En de bedrijfsrevisor weigerde de cijfers van de groep goed te keuren', zegt Vuchelen. 'De lonen van het personeel werden wel uitbetaald. Tien dagen geleden heeft Bron nog laten weten dat hij ook de lonen voor oktober zal betalen. Al heeft de man al veel beloofd. Ik vrees dat dit de finale fase voor het einde dreigt te worden.'

Bron turnde de Belgische Blokker-winkels begin dit jaar om tot Mega World. Met die nieuwe keten wilde Bron de strijd aangaan met Action en andere stockverkopers. Aan ambitie was er alvast geen gebrek. Volgens vakbondsbronnen wilde Bron de omzet in vijf jaar laten groeien naar 200 milljoen euro. Dat is meer dan drie keer zoveel als eind 2019.

Commotie

Waarnemers stelden zich al flink wat vragen bij de haalbaarheid van die plannen. En toen moest de coronacrisis nog losbarsten. Door de lockdown bleven de nieuwe Mega World-winkels een tijdlang gesloten. 'Dat heeft de zaken natuurlijk niet vergemakkelijkt', zegt Vuchelen. 'Maar tegelijk is ook de commotie rond de figuur van Bron nooit gaan liggen. Dat heeft de groep misschien nog meer parten gespeeld dan de pandemie.'

De commotie rond overnemer Dirk Bron heeft de groep misschien nog meer parten gespeeld dan de pandemie. Eric Vuchelen Secretaris ACLVB

Bron is geen onbekende in de Belgische retailsector. In 2006 legde hij ook de hand op de noodlijdende modeketen Superconfex. Net zoals met Blokker wilde Bron die keten toen ombouwen tot een specialist die sport- en merkartikelen aan zeer lage prijzen zou verkopen. Ook van die plannen kwam niets in huis. Kort na de overname van Superconfex werden al zes van de 15 winkels gesloten. De keten ging failliet nadat het parket een onderzoek was begonnen naar mogelijke fraude.

Schermvullende weergave Mega World-aandeelhouder Dirk Bron. ©Jan Braaksma/ Het Financieele Dagblad