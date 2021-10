Megadeal op til rond X²O en Overstock

De aandeelhouders van de groep boven de badkamer- en (tuin)meubelketens X²O, Overstock en Juntoo bereiden de verkoop van het bedrijf voor. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen. Het proces zit nog in een pril stadium.

De West-Vlaamse groep, opgericht door de mediaschuwe Jan Ollevier, omvat drie retailketens, die actief zijn via een netwerk van 80 winkels. X²O is gespecialiseerd in badkamerinrichting. Het heeft 24 vestigingen in België en telt 15 winkels in Nederland. Duitsland staat op de radar. Overstock Garden is de Belgische marktleider in tuinmeubelen en aanverwante en telt 25 vestigingen. Via Juntoo, het voormalige Overstock Home, heeft de groep ook een interieuraanbod.

Volgens onze informatie hebben de aandeelhouders van de West-Vlaamse retailgroep de Amerikaanse zakenbank JP Morgan gemandateerd om een verkoop te begeleiden. Dat kan nog meerdere kanten uit, aldus een bron. Of de oprichter en hoofdaandeelhouder Jan Ollevier aan boord blijft, hangt af van het type transactie dat tot stand komt. Zowel financiële spelers als sectorgenoten komen in aanmerking.

De mediaschuwe Ollevier bezit 68,45 procent van de groep. Vijf jaar geleden kwam ook het investeringsfonds Vendis, dat focust op de consumentenmarkt, aan boord (26,6%). Ook het management en een niet nader gekende privépersoon hebben aandelen in handen.

Corona

De voorbij jaren groeide de West-Vlaamse groep op eigen kracht heel fors. Dat gebeurde via nieuwe winkels, een breder productengamma en via de uitbouw van een onlinepoot. Drie jaar geleden was die een aanhangsel van de fysieke winkels, maar voortaan is de onlineverkoop een fundamenteel onderdeel van het businessmodel.

De coronacrisis legde Olleviers groep geen windeieren. Er was in het boekjaar 2019-20 (tot 30 september) zelfs ruimte voor een dividend van 35 miljoen euro.

X²O, Overstock en co. kregen een flinke duw in de rug dankzij de coronacrisis, waardoor veel consumenten thuis bleven, renovatiewerken gingen uitvoeren en hun tuinmeubilair upgradeden.

Een blik op de jaarrekening van de groep spreekt boekdelen over de forse groei. In 2018-2019 (tot eind september) boekte ze een omzet van 178,5 miljoen euro en een bedrijfswinst (ebit) van 21,2 miljoen. Twaalf maanden later was dat respectievelijk 252 miljoen (+42%) en 47,3 miljoen euro (+124%). Er was dat boekjaar ruimte voor een dividend van 35 miljoen.

De cijfers over 2020-2021 zijn nog niet beschikbaar, maar er wordt gefluisterd dat de omzet geklommen is tot een kleine 400 miljoen. Naargelang de bron zou de brutobedrijfswinst (ebitda) tussen 75 en 95 miljoen euro bedragen.

Hoe groot en hoe duurzaam was die 'covidpush' voor de retailgroep? Hoe zal ze omgaan met de haperingen in de leveringsketen uit het Verre Oosten? En hoe resistent is ze als retailspeler? Dat soort vragen komt de komende maanden ongetwijfeld op tafel. Genoeg om een spelbreker te zijn voor het verkoopproces? Daarover lopen de meningen uiteen.

Knokke FC

De wortels van de groep van Ollevier gaan terug tot eind jaren 80, toen hij een winkel in ijzerwaren en sanitair van zijn vader over kocht. Hij bouwde de zaak uit tot een speciaalzaak - Ollevier Keuken en Bad - en werd parallel franchisenemer van de doe-het-zelfketen Hubo. De selfmade ondernemer, die de Hubo-winkels later weer afstootte, kocht in 2004 De Jaegher, de oudste doe-het-zelfzaak van Brugge. Dat was de eerste stap in het project dat vandaag zowel X²O, Overstock Garden als Juntoo omvat.

X²O, Overstock en Juntoo zijn veruit de belangrijkste participatie van Ollevier. Hij investeerde ook in meerdere durffondsen zoals Well One (met onder meer Filip Balcaen en Jan Clarebout) en het vastgoedfonds Premier Development Fund 2 (PDF2) van de ontwikkelaar Ion. Hij stak ook geld in uMunthu, een fonds dat investeert in lokale, kleinschalige economische projecten en bedrijven in Afrika. De Knokkenaar bezit ook een derde van de Royal Knokke Football Club, waarvan hij bestuurder is. Ook Erwin van Osta, de CEO van Hubo, zit er in de raad van bestuur.

Ollevier is onder meer aandeelhouders van de Royal Knokke Football Club.

Ollevier heeft voorts 51 procent in handen van WDPort of Ghent Big Box, de vennootschap boven een nieuw logistiek magazijn in de Gentse havenzone dat het centrale opslag- en verdeelpunt moet worden voor de winkels van Olleviers bedrijven in België en Nederland. Vendis bezit 20 procent van de aandelen en de

logistieke specialist WDP 29 procent.

Vendis focust op retail en consumentenmerken. Het Vendis II-fonds, dat in X²O en Overstock investeerde, zamelde vijf jaar geleden 180 miljoen euro in. Onder meer het Europees Investeringsfonds (EIF) en de familie Colruyt zitten aan boord, net als Morgan Stanley Alternative Investment Partners (AIP), een vehikel dat institutionele en superrijke beleggers bijstaat voor hun investeringen.

Vendis wou geen commentaar kwijt. Jan Ollevier was niet bereikbaar.