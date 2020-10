Metro-bestuur verwerpt overnamebod

De directie en de bestuurders van de Duitse supermarktgroep Metro roepen de aandeelhouders op een overnamepoging te fnuiken. Een Tsjechische ondernemer probeert het moederbedrijf van Makro al maanden over te nemen.

'Dat zijn biedingen die het aandeel aanzienlijk onderschatten', zeggen de directie en de raad van bestuur. De prijs die de ondernemer wil betalen, ligt in lijn met de koers van het aandeel de voorbije weken.

Twee jaar

'Het bod komt er op een moment waarop de waarde van het aandeel (net als die van andere, vergelijkbare bedrijven in de groothandel en de voedingsindustrie) sterk aangetast is door de coronacrisis.'

Al bijna twee jaar heeft Křetínský zijn zinnen gezet op Metro. Hij heeft al zo'n 10 procent in zijn bezit. Maar zijn pogingen zijn voorlopig vergeefse moeite. Vorig jaar werd een poging nog afgewezen, omdat er twijfels waren gerezen over de financiering van de mogelijke deal.

Metro is actief in talloze Europese landen, waaronder België. Het baat hier de Makro-hypermarkten en de Metro-groothandels uit. Die worden zwaar getroffen door het coronavirus. Doordat de horeca het erg moeilijk heeft, kopen horecaondernemers minder in.