Metro pompt opnieuw miljoenen in verlieslatend Makro

De winkelgroep Metro pompt 40 miljoen euro in zijn Belgische supermarktketen Makro. Het voortbestaan van Makro is in gevaar.

Het gaat de slechte kant uit met de zes winkels van Makro. Opnieuw moet de Duitse eigenaar Metro bijpassen. Het pompte deze maand 40 miljoen euro in het bedrijf.

Sinds 2015 injecteerde Metro via acht kapitaalverhogingen 320 miljoen euro in zijn Belgische winkels. Alleen al in het afgelopen jaar ging het om 120 miljoen.

Ultimatum

De nieuwe kapitaalverhoging - naar buiten gebracht door website De Rijkste Belgen - voorspelt weinig goeds voor de keten. Toen CEO Vincent Nolf in de zomer een nieuwe strategie aankondigde, zei hij dat Metro een ultimatum had gesteld. 'In 2019 willen onze aandeelhouders resultaten zien', zegt Nolf. Wat als het opnieuw niet lukt? 'Dat is koffiedik kijken.'

De omzet van Makro daalde tussen 2015 en 2017 met 15 procent naar 482 miljoen euro. In die periode ging de brutobedrijfswinst van 3,6 miljoen euro in het groen naar 25 miljoen euro in het rood.

Mensen gaan minder vaak winkelen in de grote supermarkten en ruilen ze in voor kleinere winkels vlak bij huis. Makro heeft hetzelfde probleem als Carrefour, dat ook minder klanten ziet in zijn hypermarkten. Door de opkomst van webwinkels zoals Bol.com verkopen Carrefour en Makro ook minder niet-voedingsproducten.

Mislukte plannen

Makro gooide in de afgelopen jaren verschillende keren het roer om. Bij twee herstructureringen sinds 2014 verdwenen 870 jobs.

Makro besloot minder grote verpakkingen te verkopen, in de hoop nieuwe klanten aan te trekken. Maar dat plan mislukte, want aankopers van grote hoeveelheden producten zoals jeugdbewegingen bleven weg.

Afgelopen zomer gooide de CEO het roer opnieuw om. Het bedrijf richt zich opnieuw op scholen en jeugdbewegingen en wil ook hobbykoks aantrekken.

Break-even

De situatie is weinig hoopvol. Winstgevend zal Makro niet worden, zei de CEO afgelopen zomer. 'Misschien kan Makro over drie jaar opnieuw break-even draaien, al zijn daar geen garanties voor.'

Dat Metro zoveel moeite doet voor Makro heeft te maken met de keten Metro. Die heeft in België elf winkels. Anders dan Makro richt Metro zich niet op gewone consumenten, maar op bedrijven en horeca-ondernemers.

Het is volgens de CEO in het belang van de Metro-keten dat de Makro-winkels het goed doen. 'Als Makro verdwijnt, heeft dat gevolgen voor Metro. Beide ketens kopen samen producten aan en ook de ondersteunende diensten zijn gemeenschappelijk.'