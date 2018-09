Michael Kors koopt Versace voor 1,83 miljard euro

De informatie deed maandag al de ronde , maar wordt nu officieel. De CEO van Michael Kors , John Idol, spreekt in een persbericht over een belangrijke stap voor de groep. Hij denkt dat Versace met de hulp van Michael Kors in staat is de kaap van 2 miljard dollar omzet te halen.

Voor Michael Kors betekent de overname van Versace een nieuwe grote aankoop. Het Amerikaanse bedrijf kocht vorig jaar voor zo'n 1 miljard euro het schoenenmerk Jimmy Choo. De overname is voor de groep het sein om zich om te dopen in Capri Holdings, maar het merk Michael Kors blijft bestaan.

Versace werd in 1978 opgericht door Gianni Versace. De ontwerper werd in 1997 in Miami vermoord, waarna zijn zus Donatella zijn rol overnam. Broer Santo leidde lange tijd de zakelijke kant. Het Italiaanse modehuis was voor 20 procent in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Blackrock, de rest van de aandelen zat bij de familie Versace. Die krijgt 150 miljoen dollar van de aankoopprijs in aandelen van Capri.