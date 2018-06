Microsoft werkt aan kassaloze winkel

Colruyt

Amazon heeft één testwinkel van Amazon Go. Klanten moeten aan de ingang van de winkel hun smartphone scannen. Nadien registreren camera's en sensoren wat klanten in hun mandje leggen. Klanten betalen door aan de uitgang simpelweg opnieuw hun smartphone te scannen. Amazon verbetert het systeem. Plannen voor een grote uitrol zijn er nog niet.

In ons land is de supermarktgroep Colruyt vorige week gestart met kassaloos winkelen. Vier winkels van de dochterketen Spar testen het systeem en in de zomer volgen vier winkels van de dochterketen Okay.