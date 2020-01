'Miljardair achter Victoria's Secret denkt aan verkoop bedrijf'

Leslie Wexner, de CEO en grootaandeelhouder van het iconische modemerk Victoria's Secret, gaat na 57 jaar aan de top mogelijk een stap opzijzetten, meldt The Wall Street Journal woensdag.

Het verhaal van Leslie Wexner, 82 jaar intussen, leest als een echte American Dream. De man groeide op in de Amerikaanse staat Ohio als zoon van een echtpaar dat een kledingwinkel runde. Hij ging even rechten studeren, maar had veel meer interesse voor de zaak van zijn ouders. Als ze er niet waren, bestudeerde hij de kasboeken van de winkel om de winst en de omzet te analyseren.

In 1963 leende hij 5.000 dollar om zelf een kledingzaak op te zetten, met de naam The Limited. Die werd ontleend aan het feit dat hij het gamma beperkte om sneller te kunnen verkopen, met meer omzet tot gevolg. Zijn bedrijf Limited Brands of L Brands bracht hij zes jaar later al naar de beurs.

Abercrombie & Fitch

Wexner was bijzonder succesvol als modeondernemer. L Brands was niet enkel verantwoordelijk voor het succes van het lingerie- en modemerk Victoria's Secrets, maar de man zette ook andere winkelketens op de kaart, zoals Abercrombie & Fitch en Bath & Body Works dat samen met Victoria's Secret nog steeds een onderdeel is van L Brands.

Ruim een halve eeuw na de start, denkt Wexner er nu echter aan de handdoek in de ring te gooien. De gezaghebbende Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal meldde op gezag van meerdere bronnen dat hij gesprekken voert om een stap opzij te zetten als CEO en strategische alternatieven voor zijn imperium onderzoekt. Die laatste oefening kan leiden tot een gehele of gedeeltelijke verkoop van Victoria's Secret.

Klad

De lingerieketen, die nog goed is voor ongeveer 7 miljard dollar omzet op jaarbasis, heeft lange tijd de Amerikaanse markt gedomineerd, maar krijgt klappen. De omzet daalt, net als de beurswaarde van L Brands. Die kreeg woensdag door het nieuws van The Wall Street Journal een duw in de rug tot ongeveer 6,4 miljard dollar. Maar dat is maar een schijntje van de piek van 29 miljard in 2015. Dat raakt Wexner, met zo'n 17 procent de grootste aandeelhouder, rechtstreeks. Toch staat de man nog geboekstaafd als miljardair.

De redenen voor zijn beslissing zijn niet duidelijk. Er is natuurlijk de leeftijd van de man, gekoppeld aan het feit dat hij het bedrijf al 57 jaar leidt en daarmee de langstzittende CEO is van de S&P 500-beursbedrijven.

Epstein

The Wall Street Journal wijst echter ook op de banden tussen Wexner en Jeffrey Epstein, de vorig jaar overleden financier die in opspraak kwam wegens misbruik van minderjarige meisjes. Het gerechtelijk onderzoek naar dat dossier is nog aan de gang.

Epstein beheerde twee decennia lang het vermogen van Wexner en speelde ook een rol bij Victoria's Secret. The Wall Street Journal legde eerder bloot dat hij soms mee bepaalde welke vrouwen model mochten worden bij het lingeriemerk.