Miljardairs achter C&A leveren licentie privébank in

De Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad ontdekte in het register van De Nederlandsche Bank (DNB) dat Anthos per 29 juni geen bankvergunning meer heeft. Volgens een woordvoerster van de privébank heeft Anthos na een 'strategische heroriëntatie' zelf besloten de licentie in te leveren. 'De betreffende bankzaken worden nu via andere banken verricht.' 'Alleen de bankactiviteiten zijn beëindigd', laat de zegsvrouw weten, 'waardoor wij ons nu volledig kunnen toeleggen op de individuele vermogensbeheerdiensten die wij voor onze cliënten uitvoeren.'

Dividend

Het gaat om een aanzienlijk bedrag. Uit gegevens van bedrijvendatabank Company.info is af te leiden dat de bank eerder deze week maar liefst 57 miljoen euro als dividend heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders. Een fors deel daarvan, 35 miljoen, hebben de Brenninkmeijers overigens in 2016 moeten bijstorten. Zonder de kapitaalinjectie had de bank niet voldaan aan de kapitaalbuffereisen van DNB.



Anthos opereert, net als de familie Brenninkmeijer, het liefst in de luwte. In 2011 kwam de privébank in het nieuws toen NRC Handelsblad onthulde dat deze was vrijgesteld van vennootschapsbelasting, doordat een van de stichtingen waarmee de textielfamilie eigenaar is van de bank de status van goed doel had gekregen. Dat fiscale feestje duurde kort: sinds 2012 betaalt Anthos Bank weer vennootschapsbelasting.



Met een geschat vermogen van 22 miljard euro zijn de C&A-oprichters volgens zakenblad Quote de rijkste familie van Nederland. In januari meldde het Duitse weekblad Der Spiegel dat de familie in vergevorderde gesprekken zou zijn om de kledingketen te verkopen aan Chinezen. Een woordvoerder hield het er destijds op dat het bedrijf een strategische partner zoekt in China. Sindsdien bleef het stil rond die kwestie.