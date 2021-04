'Miljardairs overwegen verkoop Delvaux'

Delvaux, de 192 jaar oude maker van luxueuze handtassen, verandert mogelijk van eigenaar. Bloomberg meldt dat de vermogende Hongkongse broers Fung overwegen hun belang in het van oorsprong Belgische bedrijf te gelde te maken. Volgens de bronnen van het persagentschap hebben ze daartoe adviseurs in dienst genomen en is contact opgenomen met mogelijke kopers.

Het is niet duidelijk hoe groot de participatie van de Fungs precies is. Ze legden in 2011 de hand op Delvaux samen met het Singaporese staatsinvesteringsfonds Temasek. Beide partijen hebben samen een meerderheidsbelang in handen. Sindsdien hebben ze het aantal winkels van de fabrikant uitgebreid, vooral in China, net als het online aanbod.