Miljoenenverlies door ontslagronde Carrefour België

De Belgische winkels van de supermarktgroep Carrefour maakten vorig jaar 56 miljoen euro verlies. Door een zware herstructurering, maar ook door de grote hypermarkten. 'Die doen het steeds slechter', zegt Carrefour.

Dat Carrefour België vorig jaar 1.012 jobs schrapte, leidde niet alleen tot een sociaal, maar ook een financieel bloedbad. De Belgische winkels van de Franse groep boekten vorig jaar 55,6 miljoen euro verlies, blijkt uit de jaarrekening van het bedrijf. Een jaar eerder was er nog 70 miljoen euro winst.

Het verlies is grotendeels te verklaren door de ontslagronde. Die kostte al 110 miljoen euro. Dat geld ging bijvoorbeeld naar personeelsleden die ervoor kozen het bedrijf te verlaten met een ontslagpremie.

Maar onderliggend gaat het nog altijd niet goed met Carrefour. In 2017 maakte de helft van de 45 grote hypermarkten verlies, en dat is er niet op verbeterd. 'De Carrefour-hypermarkten zijn al jaren structureel verlieslatend en de situatie verslechtert nog', schrijft Carrefour België in zijn jaarverslag.

Ook de eerste maanden van dit jaar waren niet goed. De omzet van winkels die het hele jaar open waren, daalde tussen januari en juni met 2,6 procent, kondigde het bedrijf vorige week aan. Info over de halfjaarwinst deelt Carrefour niet.

Zeker is dat de herstructurering ook dit jaar nog impact heeft. In juni verliet de laatste van de 1.012 vertrekkende werknemers het bedrijf. Carrefour sloot toen zijn winkel in Genk. Die voormalige hypermarkt was nog maar enkele maanden voordien verkleind tot een klassieke supermarkt. Ook vier andere hypermarkten werden verkleind.

Bol.com

De hypermarkten zijn hét probleemkind van Carrefour, dat na Delhaize en marktleider Colruyt de grootste keten van België is. Vroeger waren ze de succesmotor: klanten gingen er naartoe en kochten er niet alleen hun boodschappen voor de hele week, maar ook kleding, elektronica en boeken en dvd's.

De Carrefour-hypermarkten zijn al jaren structureel verlieslatend en de situatie verslechtert nog. Jaarverslag Carrefour

Maar door drie factoren passen de hypermarkten niet meer in de tijdsgeest. Hun rol is deels overgenomen door de Zalando's en de Bol.coms van deze wereld. Kleding, elektronica en alle andere producten die geen voeding zijn, kopen klanten steeds meer op het internet.

Mensen doen hun boodschappen ook steeds vaker bij goedkopere ketens zoals Colruyt, Lidl en Aldi. Of ze gaan steeds vaker verschillende keren per week winkelen in kleine stads- of buurtwinkels.

Flexibel

Toch geeft Carrefour de 40 bestaande hypermarkten niet op. Het bedrijf is volop bezig met een besparingsoperatie. Personeel wordt flexibeler ingezet en er komen zelfscankassa's. Daarnaast profileert Carrefour zich meer met biovoeding. Ook in zijn middelgrote supermarkten en buurtwinkels.