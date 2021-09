Miljoenenverlies voor FNG

De Belgische modegroep FNG leed vorig jaar 77 miljoen euro verlies. Intussen blijft het stil over het nieuwe reddingsplan waarop de directie broedt.

Toen in de zomer van 2020 modeketens als Brantano, CKS en Fred&Ginger over de kop gingen, leek het over en uit voor hun toenmalige Belgische moederbedrijf FNG. Maar niets is minder waar. FNG bestaat nog steeds. Dat heeft het bedrijf te danken aan de overname van de Scandinavische modewebwinkel Ellos. Die lijfde FNG eind 2019 in, vlak voor zijn doodstrijd begon.

Tot daar het goede nieuws voor FNG, want het overleven van het bedrijf is verre van gegarandeerd. De onderzoeksrechter stelde het bedrijf in verdenking van fraude. Net als de drie oprichters Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke.

Leningen en provisies

Ook operationeel verloopt niet alles van een leien dakje. In 2020 boekte FNG 77 miljoen euro nettoverlies, blijkt uit de pas gepubliceerde jaarrekening. De omzet bedroeg 303 miljoen euro. Die inkomsten heeft FNG volledig te danken aan Ellos.

100 miljoen betaalverplichting FNG moet het fonds Nordic Capital 100 miljoen euro betalen. Dat geldt wil FNG verzamelen door zijn Zweedse dochter Ellos (deels) te verkopen.

Het verlies is gedeeltelijk te verklaren doordat FNG een lening van 20 miljoen euro terugbetaalde. Die had de bank BNP Paribas Fortis in de lente van 2020 verschaft. Toen zat FNG in acute ademnood door de coronacrisis. De mogelijk frauduleuze praktijken waren toen nog niet bekend.

Daarnaast is er nog een belangrijkere oorzaak van het verlies: een provisie die FNG moest aanleggen. Het bedrijf zette 40 miljoen euro aan de kant om zijn belofte aan Nordic Capital te kunnen waarmaken. FNG beloofde het fonds, dat tot 2019 eigenaar was van Ellos, en de Ellos-directie 100 miljoen euro.

Die dading sloot FNG af omdat de verkopers van Ellos zich bekocht voelen. Ze ontvingen nog niet de volledige overnamesom. Bovendien betaalde FNG deels in FNG-aandelen. Die zijn sinds de faillissementen in de Benelux waardeloos geworden, vonden de voormalige Ellos-eigenaars. Daarop begonnen ze een arbitrageprocedure tegen FNG.

Nog meer huiswerk

Om Nordic Capital helemaal tevreden te stellen - en te kunnen overleven - moet FNG nog verder zijn huiswerk maken. Het Belgische bedrijf broedt met Ellos op een 'kapitaaloperatie'. Door Ellos (gedeeltelijk) te verkopen of naar de beurs te brengen, wil FNG voldoende geld verzamelen om Nordic Capital te betalen. Nieuws is over de operatie is er niet, maar nog dit najaar wil FNG met een oplossing komen.