Minder Belgen kochten kerstmaaltijd bij Carrefour

De Belgische Carrefour-supermarkten blijven klanten verliezen. Ook in de drukke kerstperiode daalde de verkoop. 2019 was alweer een krimpjaar.

2019 was een jaar om snel te vergeten voor Carrefour België. De Belgen gaven 4,2 miljard euro uit aan de kassa's van de 780 supermarkten. Dat was 1,5 procent minder dan in 2018. Het gaat om 'like-for-like'-cijfers. Dat wil zeggen: groeicijfers van winkels die een heel jaar open waren.

-1,1% Krimpende verkoop In het vierde kwartaal daalde de verkoop met 1,1 procent naar 1,1 miljard euro.

In het vierde kwartaal daalde de verkoop met 1,1 procent naar 1,1 miljard euro. Het vierde kwartaal is heel belangrijk voor supermarkten. Dan kopen mensen producten voor de feestdis van de eindejaarsfeesten.

Herstructurering

Al jaren gaat Carrefour erop achteruit. In 2018 boekte de keten 36 miljoen euro bedrijfsverlies. Dat verlies was te wijten aan een herstructurering die 110 miljoen euro kostte. Vier grote hypermarkten werden kleinere supermarkten, één hypermarkt ging dicht en zo’n 1.000 jobs zijn verdwenen.

Hoeveel winst de keten in 2019 maakte, zegt Carrefour niet in zijn persbericht. Eind vorig jaar verlaagde de keten de prijzen van 1.000 producten, in de hoop klanten terug te lokken.

De Belgische topman van Carrefour, Geoffroy Gersdorff, zei in november aan De Tijd dat hij hoopt dat zijn keten dit jaar weer groeit. Al verwoordde hij het voorzichtig: 'Ik zou zeggen dat we in 2020 opnieuw moeten kunnen groeien.'