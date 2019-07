Minder omzet voor Carrefour in België

Carrefour ziet zijn Belgische omzet dalen. Nieuwe initiatieven moeten de supermarktketen vooruithelpen.

De supermarktketen Carrefour heeft in de eerste jaarhelft in België een omzet geboekt van 2,015 miljard euro. Dat is 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf verwijst naar verslechterde marktomstandigheden in de loop van het tweede kwartaal, met veel concurrentie en lage inflatie.

Carrefour is sinds begin 2018 bezig aan een grootschalig herstructureringsprogramma. Eind juni werd het Belgische gedeelte, waarbij een duizendtal mensen moest afvloeien, afgesloten.

Begin dit jaar kondigde Carrefour aan dat er in België nieuwe initiatieven komen om het ‘commerciële momentum’ te herlanceren. Het opende in Sint-Lambrechts-Woluwe zijn eerste gespecialiseerde biowinkel. Vlak bij de Grote Markt in Brussel moet een eerste geautomatiseerde winkel komen.