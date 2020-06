Misnoegde marktkramers gaan betogen

Marktkramers demonstreren maandag in Brussel tegen de beperkingen op markten. Om 16 uur vertrekt de demonstratie op parking C van de Heizel. Dat hebben verschillende marktkramers aan Belga gemeld. De politiezone Brussel-Elsene is op de hoogte en de politiediensten gaan na of deze activiteit in overeenstemming is met de COVID-19-maatregelen.