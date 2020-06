Modegroep FNG (Brantano) wil in België 47 winkels sluiten en 287 mensen ontslaan

Winkelgroep FNG wil 47 winkels sluiten in België.

De Belgische moedegroep FNG voert een ontslagronde door. Ze is van plan 47 Belgische winkels te sluiten. Daardoor dreigen 287 mensen hun job te verliezen. Er werken in totaal zo'n 800 mensen bij FNG België.

De groep heeft onder andere Brantano, CKS, Claudia Sträter, Steps en Fred&Ginger in handen en is actief in België, Nederland en Scandinavië.