Modegroep FNG schaakt op meerdere borden tegelijk

De met schulden beladen modegroep FNG probeert in afwachting van de genade van haar obligatiehouders tot een vergelijk te komen met de banken. De bedoeling is snel te landen.

FNG behaalde eind vorige week een kleine overwinning. De groep boven Brantano en co. overtuigde enkele obligatiehouders haar uitstel van betaling en zeven maanden respijt te geven. Op 26 juni zijn er nog drie andere vergaderingen van obligatiehouders, aan wie FNG ook genade vraagt.

Het nieuwe management voert intensieve gesprekken over de schulden met haar banken

Maar daar blijft het niet bij. Het nieuwe management voert ook intensieve gesprekken over de schulden met haar banken (BNP Paribas Fortis, ING en ABN Amro). Het is de bedoeling voor 26 juni tot een akkoord te komen, zegt een betrokkene.

Als de banken niet meegaan in het verhaal, geven meerdere waarnemers FNG niet veel overlevingskansen. Uit de jaarresultaten die FNG eind vorige week bekendmaakte, blijkt dat de groep eind vorig jaar 246 miljoen euro bankschulden had op een totaal van 734 miljoen euro. De bankschulden klommen eind april nog eens met 20 miljoen via een noodkrediet.

FNG moet ook nog 12,3 miljoen aan Nordic Capital, de investeerder die het eind vorig jaar de Scandinavische groep Ellos verkocht, en is ook 10 miljoen verschuldigd aan Mezzanine Partners, een vehikel van de familie Claeys en de Vlaamse investeerder PMV.

Kous niet af

Daarmee is de kous niet af. De modegroep boven Brantano is ook nog niet klaar met de beurswaakhond FSMA. Die legt FNG al een tijdje op de rooster voor transacties uit 2018. Met het naar buiten brengen van 'complexe en internationale' transacties vorige week gaf FNG maar een gedeeltelijk antwoord. Van sommige transacties ontbreken de onderliggende stukken of ze zijn onduidelijk. Van andere is de economische grond 'onduidelijk'. Ze worden verder onderzocht.

De revisor moet bovendien de jaarrekening van 2019 nog goedkeuren. In 2018 keurde hij de jaarrekening zonder voorbehoud goed, al 'vestigde (hij) de aandacht' toen op enkele elementen uit de balans, waaronder een transactie met betrekking tot een extern handelsfonds (voornamelijk voorraden), de meerprijs die bij overnames boven op de boekwaarde werd betaald en de immateriële activa. FNG schreef eind 2019 na een kritische doorlichting bijna 200 miljoen euro van die 'lucht' uit de balans.

Midscheeps

Boven op het financiële moet de nieuwe CEO van door de coronacrisis FNG ook de operationele problemen oplossen. FNG probeert te onderhandelen over de huur van zijn winkels.