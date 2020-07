Modegroep FNG woensdag nog niet gered

Woensdag stelt FNG zijn reddingsplan voor. De modegroep moet geld vinden om najaarskleding te kopen en schulden te betalen. De kans is reëel dat het bedrijf een weinig concreet plan voorstelt.

Wat kondigt FNG woensdag aan?

Een financieel plan dat het bedrijf de nodige hoeveelheid cash moet geven om een faillissement af te wenden. FNG moet op korte termijn schulden afbetalen en geld op tafel leggen om een najaarscollectie te kopen. Al weken onderhandelt het bedrijf met banken, obligatiehouders, verhuurders en leveranciers.

Dat FNG in levensgevaar is, bleek begin juni. Toen verbaasde het bedrijf door een monsterverlies van bijna 300 miljoen euro aan te kondigen voor boekjaar 2019 en een schuldenberg van 734 miljoen euro. Daar kwam nog eens de coronacrisis bij. Twee maanden lang waren de winkels dicht.

FNG dreigt ook 94 miljoen euro inkomsten mis te lopen door schimmige deals die de oprichters deden in het Verre Oosten. Daardoor is het nog altijd niet zeker of de gepubliceerde jaarcijfers voor 2019 volledig kloppen.

Hoeveel geld heeft FNG exact nodig?

15 miljoen Winterkleding Leveranciers willen dat FNG voorschotten betaalt voor de najaarscollectie. Daarvoor heeft het bedrijf zo'n 15 miljoen euro nodig.

Over die vraag van één miljoen houden betrokkenen zich op de vlakte. Het is wel duidelijk dat FNG snel een oplossing moet vinden voor 20 miljoen euro schulden die op 31 juli vervallen.

Bovendien is de kans groot dat de modegroep in de komende maanden nog meer kredieten moet aflossen. Maar niemand wil zeggen hoeveel schulden FNG in de komende weken en maanden moet betalen.

Een andere acuut probleem is de najaarscollectie. Veel leveranciers zijn wantrouwig om te leveren. De meesten slagen er door het hoge risico op een wanbetaling niet in de kleding die ze aan FNG verkopen te laten verzekeren. Daarom eisen leveranciers dat FNG voorschotten betaalt. Het bedrijf heeft daarnaar schatting zo'n 15 miljoen euro voor nodig.

Op dit moment heeft FNG naar eigen zeggen de zekerheid dat 15 procent van de najaarscollectie effectief geleverd wordt. Voor 85 procent is er nog geen zekerheid.

Hoe kan het bedrijf geld vinden?

Het bedrijf gaf zelf aan dat het verschillende pistes bekijkt. Zonder toegevingen van de banken wordt het moeilijk. BNP Paribas, Belfius, ING en ABN AMRO leenden FNG 260 miljoen euro. Dat bedrag dreigen ze te verliezen als FNG failliet gaat.

Een andere mogelijke maatregel is een gedeeltelijke verkoop van het bedrijf. Het is mogelijk dat FNG winkels of modemerken verkoopt. Er is speculatie over de verkoop van Ellos, de Scandinavische webwinkel die FNG amper een jaar geleden kocht.

Wellicht moet FNG zich tevreden stellen met weinig geld. In normale tijden staan de kandidaat-kopers niet in de rij om winkels over te nemen, door de lage winstmarges en de nood aan investeringen in digitalisering. Maar door de coronacrisis heeft de hele sector het moeilijk, wat de situatie nog lastiger maakt.

287 Ontslagen FNG voert een ontslagronde door waarbij 47 winkels sluiten en 287 mensen hun job verliezen.

Bovendien weten kandidaat-kopers dat FNG met de rug tegen de muur staat. Het Mechelse modebedrijf krijgt waarschijnlijk veel minder dan de 229 miljoen die het een jaar geleden neertelde voor Ellos.

Ook nieuwe investeringen zijn een optie. Het bedrijf sluit niet uit dat de huidige aandeelhouders of nieuwe investeerders geld pompen in het bedrijf. De schoenenfamilie Torfs bezit 4 procent van de aandelen. Ook het Scandinavische investeringsfonds Nordic Capital bezit aandelen.

Extra ademruimte kreeg FNG al van zijn obligatiehouders, die de modegroep 75 miljoen euro leenden. Het noodlijdende bedrijf moet die obligatiehouders tot eind dit jaar geen rente of hoofdsom uitbetalen. Volgens onze informatie spaart FNG daarmee 4,4 miljoen euro rentebetalingen uit.

Is de crisis na woensdag voorbij?

Nee. Het bedrijf blijft hoe dan ook in moeilijk vaarwater. De vragen rond de schimmige en economisch zinloze constructies die FNG opzette, blijven als een donkere schaduw boven het bedrijf hangen. Bovendien is de coronacrisis nog niet voorbij.

Ook rijst de vraag hoe concreet het plan is dat FNG woensdag aankondigt. Bronnen bij het bedrijf temperen de verwachtingen. Waarschijnlijk geeft FNG woensdag alleen in grote lijnen mee hoe het zich wil redden.

Het blijft ook een vraagteken of FNG de tijd heeft om een weinig concreet plan over meerdere weken of maanden uit te voeren. Het bedrijf is nog tot september beschermd tegen schuldeisers, maar moet sneller een oplossing vinden voor kortetermijnschulden en voor zijn najaarscollectie.