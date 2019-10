Modehuis FNG snoeit in Nederland

FNG noemt de ontslagronde nodig om efficiënter te werken. Het beursgenoteerde bedrijf is het Mechelse modehuis boven de merken en de winkels van onder meer Brantano, CKS, Fred & Ginger, Miss Etam en Claudia Sträter.

De ingreep is het gevolg van het samenbrengen van alle kantoorfuncties in het hoofdkantoor in Diemen. De verhuizing leidt tot 50 'boventallige' jobs. Tegelijk trekt FNG tien nieuwe digitale profielen aan.