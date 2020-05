Modeketen FNG met mes op de keel

De modeketen FNG wil de eerstvolgende rentebetaling op haar schulden met een jaar uitstellen. Obligatiehouders zouden pas in 2024 in plaats van volgend jaar hun inleg terugkrijgen.

FNG roept zijn obligatiehouders op 19 mei bijeen en hoopt van hen meer financiële ademruimte te krijgen. Dat blijkt uit officiële oproepingen van de modeketen boven Brantano aan de houders van obligaties die uitgegeven zijn in 2012 én in 2015.

400 miljoen euro Schulden De schuldenberg van FNG zou ruim 400 miljoen euro bedragen. Naar een precies cijfer is het evenwel gissen, want de jaarresultaten van 2019 werden nog niet gepubliceerd.

De modeketen stelt de obligatiehouders voor pas in 2024 in plaats van volgend jaar de hoofdsom van de betrokken obligatieleningen terug te betalen. Maar daar houdt het niet op. Ze wil ook de eerstvolgende rentebetaling op haar schulden - die normaal op 1 juni valt - met één jaar uitstellen. Als de verhouding tussen nettoschuld 'op twee testdata' meer dan vier keer hoger dan de brutobedrijfswinst (ebitda) is, dan zou de rente op de obligatielening van 2012 stijgen naar 8,45 in plaats van 7,45 procent.

Coronacrisis

Zulke maatregelen wijzen erop dat FNG in volle coronacrisis zoveel mogelijk geld aan boord wil houden. Die crisis treft het bedrijf, net als tal van andere retailers, midscheeps. De Belgische winkels zijn al anderhalve maand dicht. Ook in Nederland - waar de Belgische groep 50 winkels gaat sluiten - waren er de jongste weken een pak minder mensen in de winkelstraat.

Vlaanderen scheurt broek aan FNG De Vlaamse belastingbetaler scheurt mee zijn broek aan de koersduik van FNG. Via de publieke investeringsmaatschappij PMV bezit de Vlaamse overheid 7,08 procent van de aandelen van de modeketen. Voor de eerste tranche van 5 procent betaalde PMV drie jaar geleden 15 miljoen euro. In 2018 pompte het nog eens 9,6 miljoen euro in het bedrijf boven de ketens Brantano, Fred & Ginger, CKS, Miss Etam en het Scandinavische Ellos. De 823.783 aandelen die PMV eind vorig jaar nog in handen had, zijn aan de koers van maandagmiddag nog amper zo'n 2,98 miljoen waard.

De groep ging bovendien vlak voor de crisis extra schulden aan voor de overname van het Scandinavische Ellos. De schulden zouden ruim 400 miljoen euro bedragen. Die schuldenberg was voor de coronacrisis vier keer hoger dan de brutobedrijfswinst (ebitda). Dat dat cijfer waarschijnlijk oploopt, erkende ex-CEO Dieter Penninckx een maand geleden.

Naar de precieze schuldenlast is het raden, want de belegger moet blindvaren omdat FNG de resultaten per 31 december 2019 nog altijd niet gepubliceerd heeft. Volgens ING-analist Hans D'Haese heeft de vertraging te maken met de twijfels van de revisor van FNG over de levensvatbaarheid van het bedrijf. Het aandeel FNG verloor in 2020 al twee derde van zijn waarde en noteert op een dieptepunt.

Onverwacht vertrek

De smeekbede aan de obligatiehouders volgt enkele uren na de aankondiging van het onmiddellijke vertrek van Penninckx zondagavond, officieel om gezondheidsredenen. 'Hij moet het een heel pak kalmer aan doen', zei voorzitter Roald Borré toen. Mede-oprichter Manu Bracke vervangt Penninckx als CEO.